Atlas rescata un empate agónico en Mazatlán

El Atlas volvió a exhibir sus carencias y terminó rescatando, de manera agónica, un empate 1-1 frente a Mazatlán en el estadio El Encanto, en duelo correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2025. El resultado, lejos de ser alentador, confirma la crisis rojinegra: 11 partidos consecutivos sin conocer la victoria entre Liga y Leagues Cup.

El conjunto dirigido por Diego Cocca mostró nuevamente las mismas deficiencias que lo tienen hundido en la clasificación. Sus jugadores se vieron grises en la marca, sin contundencia al frente y con una fragilidad defensiva que ya les ha costado 22 goles en contra, la peor cifra del torneo, junto con Puebla.

Mazatlán, que fue muy superior durante gran parte del encuentro, tuvo al menos cuatro oportunidades claras en la primera mitad. Tres veces el balón se estrelló en los postes, incluido un penal ejecutado por Nicolás Benedetti que ahogó el grito de gol en la tribuna. Los Cañoneros fueron incisivos y agresivos, mientras que Atlas apenas pudo sostener el empate con más fortuna que futbol.

El castigo llegó al minuto 86, cuando Facundo Almada abrió el marcador para los locales, haciendo justicia al dominio de Mazatlán. El gol parecía sentenciar otra derrota para los tapatíos, pero en tiempo de compensación ocurrió lo inesperado. Una falta dentro del área le dio al Atlas un penal al minuto 103, mismo que el delantero serbio, campeón de goleo individual, convirtió con calma para sellar el 1-1 final.

El empate, sin embargo, sabe a muy poco. Atlas apenas llega a siete puntos en el torneo y se mantiene en el lugar 16 de la tabla general. Es su segundo empate consecutivo, una estadística que refleja más resistencia que verdadera competitividad.

Diego Cocca sigue sin poder ganar en su regreso al banquillo rojinegro y la afición, cansada de promesas incumplidas, observa con preocupación cómo el equipo repite viejos fantasmas. Lo de este viernes fue un empate con sabor a derrota: un resultado “a lo Atlas”, que confirma que el equipo camina sin rumbo y que, a estas alturas, cualquier punto es producto más de la casualidad que del mérito futbolístico.

ALINEACIONES

MAZATLÁN

PORTERO

1.Ricardo Gutiérrez

DEFENSAS

15. Bryan Colula

5. Facundo Almada

19. Lucas Merolla

14. Mauro Zaleta

MEDIOCAMPISTAS

16. José Esquivel

(78’ 6. R. Meráz)

10. Nicolás Benedetti

(90’ 9. A. Duarte)

11. Édgar Bárcenas

23. Jordan Sierra

DELANTEROS

34. Omar Moreno

(66’ 28. J. Hernández)

90. Fabio Gomes

(90’ 7. L. Teodora)

D.T. Robert Dante Siboldi

ATLAS

PORTERO

12. Camilo Vargas

DEFENSAS

3. Gustavo Ferraréis

4. Adrián Mora

44. Robert Pier

13. Gaddi Aguirre

17. Rivaldo Lozano

MEDIOCAMPISTAS

11. Diego González

(83’ 58. A. González)

26. Aldo Rocha

(43’ 15. P. Ramírez)

27. Víctor Ríos

10. Gustavo Del Prete

(65’ 8. M. García)

DELANTEROS

32. Uros Durdevic

D.T. Diego Cocca

