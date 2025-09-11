Charros de Jalisco cae en el segundo juego de la Serie del Rey ante Diablos Rojos

Los Charros de Jalisco cayeron en el segundo juego de la Serie del Rey 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol, al perder 1-12 frente a los Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Los tapatíos permitieron que los capitalinos continúen dando pasos firmes rumbo al bicampeonato, por lo que tendrán que regresar a casa con la encomienda de igualar la serie ante su afición.

El cuadro local pegó primero con un extrabase de Robinson Canó en la tercera entrada, con el que llevó al plato a Allen Córdoba. Ante esto, los Charros de Jalisco reaccionaron de inmediato e igualaron el juego con una carrera producida por Donny Sands.

Sin embargo, los Charros se fueron abajo en el marcador después de que los relevistas Miguel Aguilar y Rafael Córdova tuvieron una mala noche, permitiendo un total de cuatro carreras en la séptima entrada.

En la octava, el Estadio Alfredo Harp vibró cuando Josh Green permitió cinco carreras más, inclinando definitivamente la balanza a favor de los Diablos Rojos del México. A su vez, Aaron McGarity permitió una rayita más para la Pandilla Roja.

Charros de Jalisco vivió un auténtico infierno tras permitir 10 carreras, protagonizadas por Río Ruiz, Carlos Pérez y Juan Carlos Gamboa, quienes se convirtieron en los verdugos para los tapatíos al encabezar los rallys que sellaron la victoria capitalina.

Allen Córdoba también fue una de las figuras de los Diablos Rojos del México, al aplicar la ley del ex y destacar frente a sus antiguos compañeros, remolcando un total de cuatro carreras.

Con el resultado de esta noche, los Diablos toman ventaja de 2-0 en la Serie del Rey, por lo que los Charros de Jalisco buscarán su primer triunfo en la serie cuando regresen a casa este sábado a las 18:00 horas, con Luis Iván Rodríguez en la lomita. Por los visitantes lanzará Brooks Hall.

