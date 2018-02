Fuego y garra en el Super Bowl LII

Dada su inexperiencia, ¿podrá Nick Foles con la presión que genera el escenario que es el Super Bowl?

Esa será la clave, es lo que todo mundo espera ver, si será éste el Nick Foles que vimos en el último par de juegos de temporada regular o el Nick Foles que vimos en los dos juegos de Playoffs. Creo que él tiene mucha confianza en sí mismo, se ha forjado un buen carácter y ha entrado en ritmo con sus receptores, pero creo que va a dar un buen juego.

La experiencia cuenta mucho en un Super Bowl, pero no es el factor fundamental para poder ganar un partido. Todo podría indicar que al ser una experiencia nueva pueda pesar en Foles y en varios de sus compañeros, pues sólo seis jugadores de Eagles tienen experiencia de Super Bowl. Pero la clave en este deporte es ejecutar el plan de juego lo más cercano a la perfección que se pueda, y más, si se enfrenta a los Patriots.

Será complicado. Lo hemos visto en ediciones anteriores, pero no se trata tanto de lo que pueda hacer Nick Foles, sino de lo que hace Bill Belichick, que logra descifrar la manera de que el quarterback rival no se sienta cómodo; en raras ocasiones se ve a un quarterback tener actuaciones memorables contra Belichick. No creo que dependa tanto de Foles, pero Belichick es el hombre que definirá qué tanto Foles será factor o no.

La experiencia está sobrevalorada en el Super Bowl. Un joven Tom Brady le ganó al experimentado Kurt Warner. Eli Manning le devolvió el favor a Brady unos años más tarde. Drew Brees hizo lo suyo contra el veterano Peyton Manning. Nick Foles no debería tener problemas para entrar en ritmo contra la pobre defensiva de los Patriots.