De cara a la reanudación de la Liga MX tras el parón por la fecha FIFA, el estratega Gabriel Milito cerró filas de cara al compromiso ante Mazatlán, por lo que dio a conocer la lista de convocados, en la que destacan el regreso de Roberto Alvarado y Erick Gutiérrez, además de la ausencia de cuatro futbolistas.

Entre los aspectos más importantes para el compromiso de este sábado, está el regreso de Alvarado y Gutiérrez a la convocatoria, después de que ambos futbolistas estuvieron fuera de actividad por al menos un mes debido a una lesión muscular.

El “Piojo” Alvarado se perdió un total de cinco encuentros de Liga MX, esto después de un esguince en el tobillo derecho en el Clásico Nacional ante América. Mientras que el “Guti” Gutiérrez se perdió en un total de cuatro encuentros por un problema muscular, por lo que regresará a la actividad después de un mes.

Pese a estar en la convocatoria, Alvarado y Gutiérrez podrían jugar únicamente algunos minutos, luego de que será Gabriel Milito quien determine si los utiliza desde el inicio o ingresan al terreno de juego en la parte complementaria.

Entre las novedades para el compromiso de este sábado, está el regreso de Hugo Camberos y Yael Padilla, quienes participaron en la Copa del Mundo Sub-20, por lo que estuvieron trabajando al parejo del equipo y fueron considerados para el compromiso de este sábado.

Los grandes ausentes para el juego de este fin de semana son Cade Cowell, Alan Pulido, Luis Olivas e Isaac Brizuela, quienes no fueron considerados para el partido ante los Mazatlecos. En el comunicado no se especificó si ambos futbolistas quedaron fuera por decisión técnica o se daba a alguna lesión muscular que les impidió estar en el terreno de juego.

Los convocados de Chivas para enfrentar a Mazatlán

Porteros: Raúl Rangel, Oscar Whalley

Defensas: Miguel Gómez, Bryan González, José Castillo, Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias

Mediocampistas: Luis Romo, Rubén González, Omar Govea, Erick Gutiérrez, Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Yael Padilla, Hugo Camberos, Efraín Álvarez, Santiago Sandoval, Roberto Alvarado

Delanteros: Teun Wilke, Armando González, Javier Hernández

