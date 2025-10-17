El defensor de Chivas, José Castillo, aseguró que el conseguir el pase directo a liguilla es un objetivo viable para el Guadalajara, debido a la buena racha que mantienen en el presente torneo, después de hilar tres juegos consecutivos con victoria.



“Es un objetivo, me parece una aspiración realmente viable al final, si te basas en esta racha de partidos; creo que es más que viable pensar en que el equipo tiene la capacidad para así hacerle frente a estos partidos que son tan relevantes de cara al cierre del torneo y, pues, confiamos en que nosotros vamos a hacer todo lo que sea nuestro alcance para estar peleando, como ya lo decía yo en algunas ocasiones, pues peleando hasta el final, peleando a muerte por esos objetivos que nos trazamos desde un principio”, señaló.



Asimismo, reconoció que el juego que disputarán en casa ante Mazatlán será una excelente oportunidad de extender la favorable racha con la que actualmente están de nuevo en la pelea por un puesto en la clasificación.



“No, definitivamente ilusionados. Mañana es una maravillosa oportunidad, como lo es cada fin de semana, de nuevamente refrendar lo bien que hemos venido haciendo las cosas, que eso es lo que al final de cuentas nos ha permitido hilar ya en este momento tres triunfos seguidos, que bien es cierto que no lo hacíamos desde hace mucho tiempo”, agregó.



Finalmente, el defensor rojiblanco reconoció que el inicio del campeonato fue complicado; sin embargo, destacó que buscarán tener un cierre exitoso de torneo, ya que es una etapa crucial para el posicionamiento del equipo en los primeros puestos.

“Nosotros hubiéramos querido capitalizar más puntos en la primera parte del campeonato, pero no deja de ser la parte más significativa el cierre, porque ahí es donde se define la mayor parte del posicionamiento de los equipos, los enfrentamientos que va a haber y, al final, la inercia con la que llegas a la parte más simbólica o representativa, que es la liguilla”, concluyó.

YC