Fue un error que el equipo pagó caro: Marchesín, tras derrota del América

"Quedo con mucha bronca, fue un error que el equipo pagó caro. Obviamente estoy triste, es difícil cuando uno comete un error que hace mucho no me tocaba, tengo que madurar más con esto que pasó", expresó el arquero Agustín Marchesín, luego del partido ante Rayos.

Ayer martes por la noche el arquero americanista se equivocó en el segundo gol de los Rayos, al sucumbir a la presión de un rival y regalar el esférico al delantero Brian Fernández.

Ya en el agregado, el guardameta salió de su cabaña, para buscar el tanto de la igualada en una jugada a balón parado para América; sin embargo, el contragolpe de los Rayos fue letal y Cristian Calderón aprovechó que no había custodia en el arco, para firmar el 1-3.

Sobre el apoyo de sus compañeros en el vestidor, el argentino se dijo agradecido.

"El grupo muy bien, siempre demuestran su apoyo, saben que es una situación complicada, hace tiempo no tenía un error tan grosero, soy un profesional en un club de exigencia máxima, soy perfeccionista y asumiré el error", atizó. "También habrá que darle vuelta a la página y poner los pies en la tierra, para lo que viene".

Asimismo, "Marche" se refirió a parte de la afición que lo recriminó por su error y otra que lo apoyo pese a la falla.

"La gente siempre me ha demostrado su apoyo desde que estoy acá, es una afición exigente y eso es bueno, me gusta.

"Las críticas siempre me harán crecer y madurar en muchas cosas. Obviamente cuando las cosas van bien, todos van a estar contentos, pero cuando salen mal es cuando uno necesita más el apoyo de la gente. Uno, en el fracaso crece más que en la victoria, me tocó ser campeón hace poco y eso dura muy poco, no puedo quedarme a pensar en eso, sino en que otra vez debo volver a ser campeón, es mi meta personal", prometió el nacido en Buenos Aires.

Finalmente, el arquero de las Águilas opinó que han quedado a deber en lo colectivo, problema que deberán resolver lo antes posible, por el fin de semana reciben al Puebla, mientras que la próxima semana tendrán doble cartelera contra las Chivas (juego de Copa y Liga MX).

"Nosotros acatamos órdenes de Miguel (Herrera), sabemos que obviamente los resultados no se vienen dando, no jugamos como queremos y más por la calidad de jugadores que tenemos ahora. Vienen semanas importantes, primero es pensar en el sábado (contra el Puebla)", añadió. "Mañana (hoy) tenemos entrenamiento y debemos pensar en el sábado y en sacar los tres puntos".

OF