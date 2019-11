Frank Lampard afirma que nunca entrenaría al Tottenham

El entrenador del Chelsea, Frank Lampard aseguró que nunca entrenaría al Tottenham a diferencia del portugués José Mourinho quien declaró lo mismo en 2015, cuando dirigía al conjunto Blue.

En conferencia de prensa, el ex jugador, señaló que tiene un cariño muy especial por la institución de Stamford Bridge, en donde ganó múltiples campeonatos durante 13 años de su trayectoria.

"Puedo decir firmemente que yo no entrenaría al Tottenham, y me lo puedes repetir en diez años. No sucederá. Estuve aquí durante 13 años como jugador, tengo un sentimiento absolutamente profundo por el club, pero me fui al Manchester City un año al final de mi carrera. El Chelsea está en mi corazón y por eso estoy tan orgulloso de dirigir a este equipo", dijo Lampard.

El Jefe dio una conferencia de prensa en la previa del partido ante @ManCityES y confesó que habló con Mou, nuevo DT de @Spurs_ES.



El estratega de 41 años respetó la decisión de su antiguo entrenador y aseguró que José puede tomar las decisiones que más le convengan: "Ha trabajado en muchos clubs y hay que respetar su derecho a trabajar. Esa es su decisión, que los aficionados lo juzguen o no está fuera de su alcance".

