Hace algunos años, Sebastián Jurado se perfilaba como el futuro en el arco de la Selección Mexicana gracias a sus grandes atajadas con el cuadro de los Tiburones de Veracruz con quienes estuvo vinculado hasta el descenso y posterior desaparición del equipo para terminar jugando en Cruz Azul, dónde se esperaba que fuera el gran reemplazo de Jesús Corona.

Debido al gran nivel del veterano arquero, Jurado tenía que esperar su oportunidad en la banca cementera, pero para su mala suerte, no ha logrado aprovechar las oportunidades como a él le gustaría, ya que sus actuaciones se han visto manchadas por graves errores en el arco celeste.

En el partido de la pasada Jornada 7 ante América, Sebastián cometió una serie de errores que terminaron por afectar directamente en el marcador para que al final del partido Cruz Azul se fuera derrotado ante los azulcremas.

Ante estos errores, el comediante mexicano y aficionado al Cruz Azul, Franco Escamilla, no se guardó nada y arremetió en contra del portero mexicano.

"Ya lo he dicho demasiado, yo propuse que pusieran una mochila, o que lo amarraran así, como a Patricio en la portería. ¿Sabes qué es lo que me surra? Me dicen ‘¿viste el paradón de Jurado?’ Sí, sí vi cuando un wey remató y le pegó en la cara y se cul*** todo. Jurado, te voy a dejar en paz, pero ojalá que recuperes el nivel, has fallado en todas", mencionó el comediante durante su programa “La Mesa Reñoña”.

Después de la derrota ante América, Jurado mencionó que si alguien le quería reclamar por sus actuaciones podían llamar a su número de teléfono, por lo que Franco comentó a pesar de tener el contacto del arquero, no le diría nada.

