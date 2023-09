Atlas vive un momento complicado: José Riestra

El presidente del Atlas, José Riestra, ha admitido que su equipo está atravesando un momento complicado en el Apertura 2023. La reciente derrota en San Luis ha agravado la situación, y se suma al problema de lesiones que ha afectado a varios jugadores clave.

"Yo creo que es un momento difícil el que estamos viviendo. El equipo ha vivido una transformación, salieron varios jugadores muy relevantes del plantel, llegaron otros. Hemos vivido una etapa de estrés. No hemos podido tener toda esta área de ciencias aplicadas al deporte. Sé que es muy fácil culpar al preparador físico, pero no hemos tenido eso. Tuvimos una sobrecarga natural del tema de la Leagues Cup, que estamos aprendiendo a vivir con ella, pero es normal y la tiene el futbol mexicano, la tiene el futbol europeo, la tiene cada vez", comentó el directivo del Atlas.

Sin embargo, Riestra ve una luz al final del túnel con la pausa en la Liga debido a la Fecha FIFA. Esta interrupción les brindará la oportunidad de recuperar a sus futbolistas y fortalecerse para los desafíos futuros.

"Las cargas, los desplazamientos son mayores y hay que aprender a gestionarlos. Creo que hoy vamos a tener infraestructura correcta para poderlo gestionar y una gran solidez en el plantel. Yo sé que a veces es difícil hablar de esto, pero también cuando llegamos les decía que confiar, que yo veía un crecimiento poco a poco en el plantel y hacia allá vamos. Claro, con altibajos, el partido de Querétaro es clarísimo, el partido en San Luis es clarísimo, no nos escondemos, no decimos nada, tenemos un altibajo, no estuvimos al nivel que deberíamos de haber estado. Nos viene muy bien esta pausa en fecha FIFA para poder cerrar el grupo, poder trabajar en varios aspectos, recuperar lo mejor posible a nuestros jugadores y a partir de mañana poder gozar al 100% de estas instalaciones", finalizó Riestra López.

La nueva Academia del Atlas será un espacio crucial para la rehabilitación y el entrenamiento de los jugadores lesionados, lo que es vital para el desempeño del equipo en las próximas jornadas. Riestra, a pesar de las dificultades actuales, mantiene la esperanza y la confianza en la capacidad del equipo para superar estos obstáculos y mejorar su rendimiento en el torneo.

