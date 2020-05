Fiscalía descarta feminicidio en muerte de la jugadora Daniela Lázaro

La Fiscalía General en San Luis Potosí informó que en el caso de la muerte de la futbolista Daniela Lázaro, ayer domingo en su domicilio, no se encontraron datos que permitan establecer que se trate de un hecho con apariencia de delito, esto luego de las investigaciones realizadas; una de las líneas apuntan a un posible suicidio.

"De acuerdo a los datos de investigación desahogados todo el día de ayer (domingo), en análisis vídeo gráficos, las pruebas periciales que se realizaron, y toda la información que esta respecto al hecho, podemos confirmar que no se encuentran elementos que nos permitan asumir un hecho con apariencia delito, no hay la intervención de alguna persona en lo ocurrido", indicó la Fiscalía en un boletín.

Sobre el protocolo de feminicidio, la entidad estatal detalló que "nosotros iniciamos estos asuntos con protocolo de feminicidio, se hace y se establece una batería importante de pruebas periciales, información que va a la carpeta de investigación; desde ayer los Ministerios Públicos, tanto Policía de Investigación como los Servicios Periciales estuvimos trabajando en conjunto el hecho, y hoy podemos afirmarles con certeza que no hay ningún hecho con apariencia de delito que haya que investigar".

Una fuente cercana a la Fiscalía señaló a El Universal Deportes que Daniela Lázaro, mediocampista de 20 años de edad y que militaba con el Atlético de San Luis desde el año pasado, perdió la vida por "ahorcamiento, sin ninguna otra lesión o huellas de violencia".

De igual modo, el vicefiscal Aarón Edmundo Castro Sánchez reiteró que todo hecho en el que pierda la vida una mujer, es investigado con el protocolo correspondiente, lo que permite establecer datos de prueba certeros de lo ocurrido y así deslindar responsabilidades.

Club Atlético de San Luis lamenta el fallecimiento de nuestra jugadora Daniela Lázaro. Nos unimos al dolor de sus familiares, compañeros y amigos. Descanse en paz. pic.twitter.com/n0Jmoj8Pyq — Atlético De San Luis Femenil �� (@AtletiDeSLPFem) May 17, 2020

"Como institución y respeto a la familia y a ella como víctima, no revictimizar a nadie, con todos los datos desahogados, podemos confirmar que no hay datos que permitan asumir un hecho con apariencia de delito, la familia nos ha pedido que sea la única situación que vamos a manejar. No hay intervención de terceras personas", señaló el funcionario.

