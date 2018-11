Filtran audio de uno de los líderes de la barra de River Plate

Después de los lamentables hechos violentos que provocaron que se suspendiera, de nueva cuenta, la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate, circula en redes sociales un audio de WhatsApp en el que el líder de la barra de River, Héctor "Caverna" Godoy, se adjudica lo sucedido alrededor del Estadio Monumental de Buenos Aires el pasado sábado.

El "Caverna" menciona que los actos de la barra de River fueron actos en contra del Estado, la idea era que no se jugara el partido de vuelta de la Copa Continental.

Superfinal: allanaron la casa del jefe de la barra de River y secuestraron 300 entradas y 7 millones de pesos

Es en la casa de Héctor Caverna Godoy, en San Miguel. No saben si los tickets eran para la reventa o si eran las que utilizarían 'Los Borrachos del Tablón'. Clarín pic.twitter.com/btnwD2jOMy — Julio (@Julioac13) 23 de noviembre de 2018

"Te dije que le íbamos a cagar el partido ¿Te lo dije o no te lo dije? me cagaron siete millones de pesos a mí estos hijos de pu... y 500 entradas. El partido no se juega, monstruo, ¿te quedó claro? Ahora cuando salga porque tengo la (detención) preventiva que se arreglen conmigo", se puede escuchar en un lapso de la conversación filtrada.

Según medios argentinos con base en este audio, el domicilio de Héctor Godoy fue allanado por la Policía que encontró más de siete millones de pesos y alrededor de 500 entradas para la final.

JM