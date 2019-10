Fidel Kuri asegura que Veracruz sí jugará ante Tigres

Fidel Kuri, propietario del Veracruz, asegura que se ha llegado a un acuerdo con los futbolistas de los Tiburones Rojos y esta noche se presentarán para disputar el cotejo de la fecha 14 del Apertura 2019, ante los Tigres.

Durante los más recientes días, se especuló que los escualos no disputarían el duelo como protesta por la falta de pago de sus salarios desde hace varios meses.

"El equipo se va a presentar, he tenido pláticas con ellos y están conscientes de que cometieron un error al conducirse así", afirma el empresario, en entrevista con la cadena ESPN.

Lo que sí deja en claro Kuri es que no adeuda seis meses de salario a sus futbolistas, como se ha especulado.

"No hay retrasos de seis meses, sino de agosto y septiembre", subraya. "Hay jugadores que se fueron y sus casos están en (la Comisión de) Controversias, pero se les pagará. Fue la desesperación, porque todos queremos llevar dinero a casa, pero está arreglado".

En cuanto a cuándo quedarán resueltos los problemas económicos del club, pronostica que la próxima semana quedarán saldadas las cuentas, aunque asegura que la falta de liquidez que hoy dice se debe a que hace años, cuando tomó a la franquicia jarocha, la Federación Mexicana de Futbol lo obligó a pagar deudas contraídas por anteriores administraciones.

"La semana próxima tienen que quedar resueltos, además de que ahora la Federación Mexicana de Futbol amablemente puso ese dinero", dice, con cierta ironía. "Digo amablemente, porque después de que me hicieron pagar deudas que no eran mías... Ahora me ayudan con esto".

AJ