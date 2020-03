Fernando Beltrán quiere dejar huella en el Clásico Tapatío

Fernando Beltrán es uno de los elementos más destacados del Guadalajara en lo que va del Clausura 2020 tiene metas claras, porque busca irse a Europa, pero antes quiere consolidarse con el Rebaño para luego ganar un título siendo estelar indiscutible y el encuentro del próximo sábado ante el Atlas, en el Clásico Tapatío, es donde se mostrará quién es quién como jugador. Este encuentro lo toma como una excelente prueba para confirmar su ascenso futbolístico.

“Es un partido que marca a los jugadores, porque aquí es donde se debe mostrar los futbolistas que marcan la diferencia, que levantan la mano, que dicen ‘aquí estoy para hacer diferencia’, que están dando la cara por el equipo”.

El “Nene” Beltrán ha vivido los Clásicos Tapatíos en las Básicas rojiblancas y sabe de lo que se tratan este tipo de encuentros, lo trascendental que resulta en todos los aspectos ganar y las consecuencias que trae una derrota.

“Estos partidos se juegan con mucho corazón, desde que lo he vivido en las Fuerzas Básicas siempre me entrego al máximo, la vibra que se siente es de ganarlo a como dé lugar, esa es la motivación para dejar el alma y no dejar hacer nada al rival”.

En el encuentro ante el León, Beltrán marcó un gol y para el Clásico le encantaría anotar de nueva cuenta, pero dijo que quizá entraría en shock porque no sabría cómo festejar, incluso que llegaría hasta las lágrimas porque si el pasado domingo estuvo a punto de llorar, en un cotejo de esta envergadura si se pondría muy sentimental, al tiempo que descartó que sean favoritos.

“Estoy seguro que lloraría, es muy bonito, así lo sentí ante León imagina ahora en un partido así. Nosotros no somos favoritos, que lo digan los números es otra cosa, porque dentro del campo somos 11 contra 11 y es distinto, en la cancha se debe ver eso, porque los números dicen una cosa pero tenemos que demostrarlo, de nada nos sirve venir de dos semanas haciendo las cosas bien para que en este no se dé, hay que jugar y con hechos. Todos los partidos son diferentes, todos los equipos nos juegan a tope, es un Clásico y se debe demostrar, nosotros no somos favoritos”.

JL