Felipe López quiere festejar a lo grande con Leones Negros

Luego de un inicio de torneo complicado en el Ascenso MX, para el arquero de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Felipe López, se ha llegado la hora de obtener la primera victoria del Apertura 2018. Para el próximo domingo, el guardameta de los universitarios celebrará un año como futbolista profesional, por lo que espera con ansías el primer triunfo de los tapatíos en este certamen y de esta manera poder redondear su festejo.

“Es complicado, para mí fue mejor descansar en la jornada uno, pero no sumamos y en la siguiente jornada por un error de desconcentración en general tampoco sumamos. Ya logramos el primer punto, ha sido complicado, sabemos que estamos en urgencia de puntos y ahora tenemos que ir por una victoria. Esperemos que el domingo sumemos de a tres para meternos entre los primeros ocho equipos”.

Tras haber jugado 35 encuentros de Liga custodiando la meta de los melenudos en la división de plata del futbol mexicano, López señaló que a su corta edad ha visto las dos caras de la moneda en el profesionalismo, ya que además de tragos amargos, ha probado las mieles de la victoria en múltiples ocasiones.

"Ha sido un año fantástico, tuvimos grandes momentos, aunque también hubo amargura y errores".

“El domingo se cumple un año. Fue el día de mi debut, recuerdo que fue complicado, estuve esperando toda la vida a que llegara ese día. No me arrepiento, fue una experiencia que me dejó marcado. Ya pasó un año y quiero que sean muchos más como profesional. Ha sido un año fantástico, tuvimos grandes momentos, llegamos a una final, aunque también hubo amargura y errores. Apenas voy empezando, ojalá y sean muchos momentos más”.

El joven portero tapatío, quien fue condecorado como el mejor cancerbero del Ascenso en el pasado torneo, reconoció que el encuentro del próximo domingo será complicado, ya que los Leones enfrentan al conjunto de los Cimarrones de Hermosillo, equipo que ocupa el segundo lugar de la tabla general.

“Será complicado, llevan siete puntos, son el segundo lugar y eso significa que algo deben de estar haciendo bien, la mayoría son chavos de la Sub-20 de Querétaro”.

RR