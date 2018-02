La Asociación de Futbolistas alza la voz contra el no ascenso

En la persona de su vocero en la Liga de Ascenso, Ismael Valadez, la Asociación de Futbolistas Mexicanos alzó la voz y fue tajante al señalar que la determinación de eliminar el ascenso y descenso, será perjudicial para todas las partes involucradas, tanto en la Primera División, como en el circuito de plata en el futbol mexicano.

"Por más que le damos vuelta, que hemos hablado, no vemos los beneficios, al contrario se vendría un problema grave en toda la división; no le conviene al jugador, no le conviene al directivo, a los técnicos, inversionistas, es algo muy delicado", dijo el también futbolista de los Leones Negros de la UdeG.

"No sé con qué base, fundamentos o armas se haya cocinado esa información, pero hasta el momento tenemos una postura muy diferente a lo que opina la Federación, hablo a primera mano, información de todos los representantes de los equipos, en este caso de la Asociación (de futbolistas) también estábamos informados, hay un canal muy abierto, ayer tuvimos un día ajetreado sobre eso, que pasara, directivos que están molestos y preocupados de que no se nos escuche, la postura es que levantemos la voz y seamos escuchados, ahora queremos que se escuche nuestros intereses", platicó Valadez.

El delantero de los Leones Negros no está solo y tiene el apoyo de la gente que comanda la Asociación de Futbolistas Mexicanos, tanto Rafael Márquez, Oribe Peralta, Carlos Salcido y Christian Giménez.

