Aunque el Club Deportivo Guadalajara contó con ventaja numérica tras la expulsión de Haret Ortega, no consiguió darle la vuelta al marcador y acabaron derrotados en el TSM Corona por 1-0 ante Santos, incluso después de que Alan Pulido fallara un penal que pudo cambiar el rumbo del partido.

Por tercer encuentro consecutivo en la Liga MX, Chivas volvió a conceder un penalti que permitió al adversario tomar ventaja en el marcador, a pesar de tener la posesión. Un error que comienza a ser recurrente en los dirigidos por Gabriel Milito porque, aunque ejercieron dominio sobre los laguneros, una equivocación los condenó a caer ante un equipo que llegaba a la jornada 4 con 12 derrotas en sus últimos 13 partidos.

Todo se definió tras un empujón de Daniel Aguirre sobre la espalda de Ramiro Sordo, jugada que fue revisada por el VAR y culminó en una pena máxima a favor de Santos. Bruno Barticciotto no desaprovechó la oportunidad y al minuto 27’ convirtió desde los once pasos para adelantar a su equipo.

El Rebaño continuó con la misma tónica para la parte complementaria. Manteniendo la posesión de balón, intentando llegar al arco de Carlos Acevedo, pero teniendo muy poca claridad en la consumación de las jugadas. Sin una idea definida al ataque, los rojiblancos desaprovecharon el dominio con el esférico.

Una oportunidad dorada se presentó para el equipo tapatío cuando Francisco Villalba cometió un jalón de camiseta sobre Aguirre dentro del área, lo que se tradujo en un penal a favor de Chivas al 73’. Todo parecía alinearse para que Alan Pulido se convirtiera en el protagonista, pero su disparo, lleno de displicencia, permitió que el arquero lagunero se luciera, deteniendo el penal.

Aún con la doble amarilla que terminó por sacar a Ortega del partido, los rojiblancos simplemente no pudieron meter la pelota al fondo de las redes y la frustración se apoderó de ellos hasta acumular su segunda derrota en el torneo.

Chivas tendrá otra oportunidad de redimirse en casa cuando el próximo sábado 16 de agosto reciban a los Bravos de Juárez en el estadio AKRON a las 17:00 horas.

Alineaciones

SANTOS

PORTERO

1. Carlos Acevedo

DEFENSAS

2. Bruno Amione

4. José Abella

19. Haret Ortega

35. Kevin Balanta

MEDIOS

5. Aldo López

6. Javier Güemez

21. Francisco Villalba (76’ 17. Emmanuel Echeverría)

DELANTEROS

9. Jordan Carrillo (55’ 7. Cristian Dajome)

26. Ramiro Sordo (90’ 20. Kevin Palacios)

99. Bruno Barticciotto (76’ 13. Jesús Ocejo)

DT. Francisco Rodríguez

CHIVAS

PORTERO

1. Raúl Rangel

DEFENSAS

5. Bryan González

21. José Castillo (45’ 9. Alan Pulido)

3. Gilberto Sepúlveda (45’ 226. Santiago Sandoval)

23. Daniel Aguirre

37. Richard Ledezma (70’ 15. Erick Gutiérrez)

MEDIOS

19. Diego Campillo

17. Luis Romo

DELANTEROS

25. Roberto Alvarado

34. Armando González (86’ 7. Cade Cowell)

10. Efraín Álvarez (45’ 26. Hugo Camberos)

DT. Gabriel Milito

MF