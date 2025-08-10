Charros derrota a Sultanes y se adelanta 2-0 en la serie de playoffs

Con ofensiva oportuna, pitcheo sólido y defensa impecable, los Charros de Jalisco volvieron a imponer condiciones en la Sultana del Norte y derrotaron por paliza de 10-2 a los Sultanes de Monterrey, colocando la serie del Primer Playoff de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 2-0 a su favor. El equipo dirigido por Benjamín Gil viajará a casa con la moral en alto y sin ceder terreno ante el mejor equipo de la Zona Norte.

Luis Iván “Shocker” Rodríguez abrió por Jalisco y cumplió con cuatro entradas y dos tercios de gran calidad: permitió solo tres imparables, sin recibir carrera, otorgó dos bases y recetó par de ponches.

En relevo, Stephen Gonsalves aprovechó su revancha para quedarse con la victoria, mientras que Rafael Córdova, Miguel Aguilar, Andrew Pérez, Sasagi Sánchez y McKinley Moore completaron la faena sin contratiempos mayores.

La ofensiva albiazul comenzó a producir temprano. En la segunda entrada, Josh Fuentes impulsó a Johneshwy Fargas para abrir el marcador. En la tercera, un rodado de Kyle Garlick remolcó a Michael Wielansky, y en la cuarta, otro elevado de sacrificio de Fuentes llevó al plato a Josh Stowers.

En el quinto, Sultanes amenazó con casa llena, pero Gil decidió sacar al abridor y confiar en Gonsalves, quien resolvió el momento crítico. Jalisco amplió la ventaja en la sexta con un imparable de Drew Stankiewicz que llevó a home a Willie Calhoun, seguido por otro batazo productor de “El Mago” Fargas para el 5-0.

El séptimo episodio trajo el primer cuadrangular de la postemporada para Garlick, con Wielansky a bordo, para un 7-0 que parecía definitivo. Josh Lester rompió la blanqueada con un doble que impulsó a Esteban Quiroz y Víctor Mendoza (7-2). Sin embargo, Charros volvió a atacar en la octava: un machucón de Donny Sands permitió anotar a Fargas, y un doblete de Mallex Smith trajo las últimas dos carreras.

Con el ánimo a tope y la serie bajo control, Charros recibirá a Monterrey el martes en el Estadio Panamericano en lo que promete ser una verdadera fiesta en Zapopan. Luis Armando Payán abrirá por los tapatíos, mientras que Justus Sheffield buscará frenar la ofensiva albiazul por parte de los regios. Jalisco, encendido y confiado, quiere cerrar la serie en casa y avanzar con paso firme en la postemporada.

MF