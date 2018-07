Falcao arremete contra el árbitro: “es una vergüenza”

El capitán de Colombia, Radamel Falcao, calificó de parcial y vergonzosa la actuación del árbitro estadounidense Mark Geiger en la derrota ante Inglaterra en los Octavos de Final.

“Ante la duda siempre cobró para Inglaterra, es una vergüenza que esto pase en Octavos de Final”, dijo Falcao a periodistas tras la eliminación de su Selección.

“Nos incomodó mucho el árbitro, en las divididas siempre cobró a favor de Inglaterra. Te iba condicionando. Para Colombia no pitó con el mismo criterio”, insistió el delantero del Mónaco, quien habitualmente elude las polémicas.

Colombia apuntó contra Geiger por el penal que cobró apenas iniciado el segundo tiempo por un agarrón del volante Carlos Sánchez sobre el capitán inglés Harry Kane y que el mismo artillero sentenciaría en la red para abrir la cuenta.

Este falló alteró el temple de Colombia que hasta ahí tenía las riendas del partido y no había pasado zozobras.

Falcao cuestionó a la FIFA por la designación de un árbitro estadounidense.

“Que pongan un árbitro americano (el estadounidense Mark Geiger) me pareció particular, en esta instancia, que ha sido suspendido... Me deja muchas dudas y que solo hablara inglés... no sé... cierta parcialidad había seguro”, comentó el “Tigre” visiblemente enfadado.

Geiger fue suspendido seis meses sin poder arbitrar encuentros internacionales tras varias decisiones polémicas durante el encuentro de Semifinales de la Copa Oro 2015 entre Panamá y México.

El centrocampista colombiano, Jefferson Lerma, también calificó como “una vergüenza” el arbitraje, pero aclaró que no fue por eso que perdieron.

“Lastimosamente le faltó carácter al árbitro en muchas jugadas puntuales y con el VAR no ayuda mucho”, dijo el jugador del Levante.

“Me quedo con la entrega de cada uno de mis compañeros, la unión ha sido lo más bonito de este grupo, queda resaltar eso y nos tenemos que sentir orgullosos”, agregó.

MARCA EN MUNDIALES

Rusia 2018 rompe récord de más tandas de penaltis en Octavos

El Mundial de Rusia 2018 se ha convertido el que más tandas de penaltis ha ofrecido en los Octavos de Final, con tres eliminatorias resueltas por este sistema.

Las clasificaciones de Rusia ante España (1-1 y 4-3 en penales), de Croacia ante Dinamarca (1-1 y 3-2 en la tanda) y de Inglaterra ante Colombia (1-1 y 4-3) se han resuelto por el sistema de las penas máximas.

Hasta ahora el récord lo tenía la pasada Copa del Mundo, disputada en Brasil 2014. El conjunto anfitrión superó a Chile por 3-2 tras acabar el partido con empate a uno, mismo resultado que se registró en el choque Costa Rica-Grecia, en el que pasó en las penas máximas el cuadro tico (5-4).

En el primer Mundial bajo el actual sistema, el de México 1986 no hubo ninguna tanda en esta ronda, y en los siguientes hubo siempre una: en Italia 90 en el Irlanda-Rumania (0-0 y 5-4), en Estados Unidos 1994 en el México-Bulgaria (1-1 y 1-3), en Francia 1998 en el Argentina-Inglaterra (2-2 y 4-3), en Corea/Japón 2002 en el España-Irlanda (1-1 y 3-2), en Alemania 2006 en el Suiza-Ucrania (0-0 y 0-3) y en Sudáfrica 2010 en el Paraguay-Japón (0-0 y 5-3).