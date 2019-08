Fabián de Luna, campeón panamericano, regresó a Jalisco

De manera sorpresiva y con una sensación de incredulidad por su resultado obtenido en Juegos Panamericanos, este viernes volvió a Jalisco Fabián de Luna, gimnasta que de forma inesperada se coronó como campeón en Lima 2019.

El oro para De Luna llegó dentro de la prueba de las anillas, misma en la que se impuso por encima del ex campeón olímpico brasileño Arthur Zanetti, quien se tuvo que conformar con el segundo puesto a pesar de que ha sido medallista en Londres 2012 y Río 2016.

"Llego mucho más feliz y muy cansado, ha sido de mis mejores competencias. Estuve en una preparación muy exigente en el CNAR y por eso llegué a mi tope. Sabía que podía conseguir una medalla, pero en las finales cualquier cosa puede pasar. Ya cuando vi mi medalla no me la creí hasta que estaba cantando el himno nacional. Siempre soñé algo así y esto me compromete a llegar a la clasificación olímpica", finalizó el jalisciense.

Ahora, después de dar la sorpresa en territorio peruano, Fabián de Luna buscará su boleto a Tokio 2020 el próximo mes de octubre, mismo en el que afrontará el Campeonato Mundial de la especialidad.

