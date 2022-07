El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa confirmó lo que se venía manejando en las últimas horas, una reestructura a nivel de selecciones nacionales, en donde los resultados obtenidos en las últimas semanas han sido de fracasos, tanto a nivel juvenil, como femenil.

Con esto, Gerardo Torrado deja su cargo de director general deportivo, Ignacio Hierro deja su cargo de director deportivo de selecciones nacionales, Luis Pérez deja su cargo de director técnico de la Selección Sub-20 y en el caso de Mónica Vergara, directora técnica femenil, será la nueva dirección deportiva quien decida si se va. Se creará una dirección exclusiva para selecciones femeniles.

"No hay cambios en la estructura que sean sencillos y en ese sentido tomamos con seriedad todo lo que vivimos en los últimos tiempos. El hecho de no calificar a dos mundiales y a Juegos Olímpicos para dos selecciones, detonó la decisión, pero había indicios de operaciones que no estaban al nivel que buscábamos y eso fue lo que nos llevó, junto a los últimos resultados, a tomar esas decisiones", explicó el mandamás del futbol en México.

Será a más tardar dentro de 15 días cuando ya se tenga la nueva estructura en las diferentes selecciones nacionales a nivel directivo y deportivo, esperando que los que tomen las riendas sean directivos que se encuentren activos en estos momentos y que conozcan a plenitud el medio del futbol mexicano.

OF