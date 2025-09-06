Chivas cumple con la regla de menores en las primeras seis fechas del Apertura 2025

Pese a tener uno de los peores inicios de los últimos torneos, Chivas se mantiene como uno de los equipos de la Liga MX que más oportunidades brinda a los jóvenes, luego de haber cumplido nuevamente con la regla de menores en las primeras jornadas del campeonato.

En el Torneo Apertura 2025, el Rebaño, junto a Puebla y León, se convirtió en uno de los primeros clubes en alcanzar la meta establecida por la Liga MX en cuanto a minutos otorgados a futbolistas menores de 22 años.

La norma exige a todos los equipos sumar un mínimo de 1,170 minutos, cifra que Chivas superó antes de lo previsto tras disputar apenas seis partidos, acumulando un total de 1,221 minutos.

Bryan González, Armando González, Santiago Sandoval, Cade Cowell, Hugo Camberos y Yael Padilla son los jugadores que han aportado tiempo en cancha para que el conjunto rojiblanco cumpliera con esta disposición en el presente torneo.

Bryan y Armando González son los futbolistas que más minutos registran en el primer equipo. El lateral derecho se ha consolidado como pieza fundamental del esquema, mientras que el canterano rojiblanco le ganó la titularidad a Alan Pulido.

El exdefensor de Pachuca ha disputado el 93.89 % de los minutos, con un total de 507. Por su parte, “La Hormiga” acumula el 69.26 %, equivalente a 374 minutos, siendo ambos jugadores claves en la estrategia del técnico argentino Gabriel Milito.

En tercer lugar aparece el debutante Santiago Sandoval, quien suma 238 minutos en el terreno de juego y se ha convertido en una de las revelaciones del equipo rojiblanco.

SV