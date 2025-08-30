A principios de este 2025, las negociaciones entre Chivas y Cruz Azul fueron las protagonistas en el mercado de fichajes. Por un lado, Jesús Orozco Chiquete deseaba nuevos retos y la Máquina representaba una oportunidad de reivindicarse; mientras que, Luis Romo figuró como la moneda de cambio para que el fichaje pudiera concretarse.

Después de un torneo completo y casi la mitad del Apertura 2025, a ambos jugadores les ha costado consolidarse en sus nuevos equipos. Chiquete tuvo que ser paciente para recuperar la titularidad que tenía asegurada en Chivas. Sin embargo, ya pudo ser partícipe de un título con los cementeros, luego de ganar la Concachampions en junio pasado.

Mientras que, Romo ha estado involucrado en derrotas significativas de los rojiblancos por equivocaciones propias. No obstante, es un jugador multifacético que puede ser utilizado en varios posiciones de la zona baja.

Ante dicha situación, ¿qué opinan las aficiones de ambos equipos? Del trueque entre Luis Romo y Jesús Orozco Chiquete, ¿cuál equipo sale ganando?

Por parte de los seguidores cementeros, ellos consideran que Cruz Azul ganó en dicha negociación, ya que Chiquete es más joven y tiene mayor proyección para la Selección. Y aunque, se ha equivocado en algunas jugadas, no ha quedado tan exhibido como Romo.

“Chiquete ha lucido más con Cruz Azul, además es más joven que Romo y también tiene mayor proyección y sigue siendo seleccionado nacional, cosa que Romo ya no. Además, con Chivas le ha costado demasiado consolidarse y ha perdido protagonismo”, dijo Marco Ramírez, aficionado de Cruz Azul.

En tanto que, entre la afición rojiblanca, se considera que Chivas ganó en la negociación porque, además de quedarse con un jugador como Luis Romo, también obtuvo dinero para soltar a uno de sus jugadores de fuerzas básicas más talentoso en los últimos años.

“Aunque no ha mostrado su mejor versión, estoy seguro que volverá a elevar su nivel. Además, hay que recordar que Cruz Azul, no solo cedió a uno de sus jugadores estrella, sino también dio dinero a Chivas”, comentó Luis López, aficionado del Rebaño.

Otros seguidores más neutrales, creen que ninguno de los dos clubes pierde, ya que los dos jugadores tienen las habilidades necesarias para sobresalir en dos escuadras más importantes y ganadoras del futbol mexicano.

SV