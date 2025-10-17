Chivas recibe a Mazatlán con la mira puesta en la clasificación directa

Después de meterse de lleno a la pelea por un lugar en el Play-In, ahora al Club Deportivo Guadalajara se le presenta un reto mayor: seguir escalando posiciones para buscar su clasificación directa para la Liguilla. Por ello, el duelo contra Mazatlán a disputarse este sábado 18 de octubre a las 19:07 horas en el Estadio AKRON, luce ideal para que los rojiblancos mantengan la inercia ganadora y se acerquen a los primeros seis lugares de la tabla general.

Actualmente, Chivas se encuentra en la novena posición con 17 puntos, a sólo tres unidades del sexto puesto, último que otorga pase directo a la Fiesta Grande. De cara al cierre de la fase regular, al Rebaño aún le tocará enfrentar a rivales directos que también buscan asegurar su lugar en Liguilla, por lo que deberán aprovechar el compromiso contra los cañoneros, sobre todo, porque el conjunto dirigido por Robert Dante Siboldi cuenta con apenas una victoria en sus últimos nueve partidos jugados de Liga MX.

Desde que Mazatlán apareció en Primera División en el Apertura 2020, ha enfrentado en diez ocasiones al Guadalajara en el Máximo Circuito y el saldo es más que negativo para los del Pacífico, ya que solo han conseguido dos victorias, por cinco derrotas y tres empates. Además, de que registran un triunfo en cinco visitas a la Perla Tapatía.

El resultado más reciente entre ambos equipos fue un empate a una anotación en la jornada 15 del Clausura 2025; mientras que, la victoria más abultada es a favor de Chivas por un marcador de 4-1 que se dio en el Clausura 2023, precisamente, en el inmueble de Zapopan.

El cuadro tapatío llegará a este próximo encuentro con motivación extra por las tres victorias al hilo que consiguieron tras vencer a Necaxa, Puebla y Pumas. Agregándose el hecho de que, luego de la pausa por la Fecha FIFA, Chivas pudo recuperar a varios de sus hombres que estaban lesionados, destacándose Roberto “Piojo” Alvarado y Erick Gutiérrez, dos elementos claves que podrían ver minutos ante los cañoneros.

Horario, fecha y transmisión

Sábado 18 de octubre

Chivas vs Mazatlán | Estadio AKRON | 19:07 horas

Transmisión: Amazon Prime

MF