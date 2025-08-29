La Fórmula 1 volvió a la actividad tras el parón veraniego y el Gran Premio de Países Bajos 2025 arrancó este viernes con un nombre en lo más alto: Lando Norris. El piloto británico dominó de principio a fin en el circuito de Zandvoort y se quedó con el mejor tiempo tanto en la primera como en la segunda práctica libre, confirmando el gran momento de McLaren.

En la FP2, Norris detuvo el cronómetro en 1:09.890 minutos, apenas 87 milésimas por delante de Fernando Alonso, quien dio otra muestra de talento y experiencia con Aston Martin. El español, de 44 años, fue segundo y volvió a colocarse como protagonista en un fin de semana donde los favoritos parecían ser McLaren y Red Bull.

Detrás de ellos se ubicaron George Russell, Max Verstappen, que corre en casa, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, el argentino Franco Colapinto en un destacado noveno puesto y Nico Hülkenberg. La segunda sesión, sin embargo, estuvo marcada por varias interrupciones debido a accidentes de Isack Hadjar, Lance Stroll y Alexander Albon, quienes no pudieron completar el entrenamiento.

Incluso, con estos incidentes apareció la bandera roja, haciendo que los pilotos volvieran a boxes, mientras los autos eran retirados y la brava era recogida de la pista.

Antes, en la FP1, Norris ya había mostrado la potencia de McLaren con la vuelta más rápida, escoltado por Oscar Piastri y Stroll. Alonso sorprendió con un cuarto lugar, confirmando que Aston Martin puede dar pelea en Zandvoort.

La jornada dejó claro que McLaren llega con fuerza para pelear por la pole, aunque la diferencia mínima entre Norris y Alonso anticipa un sábado emocionante. A ello se suma la incógnita sobre Verstappen, que buscará ante su público revertir una primera jornada en la que no lució dominante.

Con McLaren en gran nivel y Alonso dispuesto a competir al máximo, el Gran Premio de Países Bajos promete un fin de semana cargado de espectáculo.

Será este sábado, en punto de las 03:30 horas se correrá la tercera y última prueba libre, mientras que a las 07:00 horas se disputarán las pruebas de clasificación para delimitar los puestos en la parrilla de salida para el Gran Premio de Países Bajos, que se correrá el domingo por la mañana, todo tiempo del centro de México.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF