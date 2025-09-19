Alerta sísmica suena en plena presentación de Anthony Martial y así reaccionó | VIDEO

Monterrey vivió una tarde atípica con la llegada de Anthony Martial a Rayados, ya que la presentación oficial del delantero francés coincidió con el Simulacro Nacional 2025, lo que dejó una curiosa anécdota para la prensa, directivos y el propio jugador.

Martial posó con la camiseta número 9 y expresó su entusiasmo por vestir los colores del club regiomontano, asegurando que está listo para debutar cuando el técnico Domènec Torrent así lo decida. Sin embargo, el momento inesperado llegó cuando las alarmas del simulacro comenzaron a sonar en los teléfonos de los presentes, incluido el del presidente deportivo, José Antonio “Tato” Noriega.

Noriega reaccionó de inmediato tocando el brazo del nuevo refuerzo, en un gesto que provocó las risas de los asistentes y una expresión de sorpresa en Martial, quien no estaba habituado a este tipo de prácticas en el futbol europeo.

Pese a la anécdota, el exjugador del Manchester United aprovechó el evento para enviar un mensaje de ilusión a la afición albiazul: “Fue una excelente decisión venir aquí”, afirmó con convicción, dejando claro su compromiso con el proyecto de Rayados y con el futbol mexicano.

MF