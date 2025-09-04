Escudería Tonaltech comienza su preparación de cara a su quinta Final Mundial

La Escudería Tonaltech de la Preparatoria Tonalá Norte de la Universidad de Guadalajara (UdeG) ha comenzado a afinar detalles de cara a su quinta Final Mundial, la cual se disputará en Singapur en 2025 como parte del desafío STEM Racing.

Después de obtener el primer lugar por tercera ocasión consecutiva en la Final Nacional de F1 in Schools, el pasado mes de junio en Aguascalientes, la escudería se encuentra en la etapa final de su preparación para la gran final del certamen internacional, que se llevará a cabo del 27 de septiembre al 2 de octubre.

El profesor Marco Antonio Chavira Calderón, mentor docente de la escudería, reveló el impacto que ha tenido la participación del equipo a lo largo de los años. “Este proyecto (STEM Racing) tiene ya diez años en México; de esos, hemos participado en siete temporadas y hemos sido campeones en seis. Somos el equipo más ganador a nivel nacional”, afirmó.

La Escudería Tonaltech está conformada por cinco estudiantes, de las cuales cuatro son mujeres: Alondra Estefanía Obregón, encargada de finanzas y procuración de fondos; Andrea Lizbeth Sánchez, que lidera el manejo de proyectos; Atziri Joselin Tapia, marketing manager; Montserrat Abigail Román Llamas, responsable de manufactura; y Ángel Leonardo Rojas Arroyo, encargado del diseño de los autos.

Finalmente, Ángel Rojas reveló que están trabajando en asesorías con el ingeniero mexicano Edgar Pérez, de la escudería Aston Martin, con el objetivo de llevar su proyecto al más alto nivel.

“Para la parte aerodinámica, de hecho, nos estamos apoyando en un ingeniero de Aston Martin, que se llama Edgar Pérez. Hemos tenido algunas sesiones que nos ayudan a no quedarnos solo en el proyecto, sino a presentar todos nuestros datos y empezar a trabajar, como yo, un verdadero ingeniero que está en la Fórmula 1”, concluyó.

Tras la obtención del FIA Woman in Motorsport, el reconocimiento de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), además del “Casco de plata” de la FEMEDAC por su destacada participación en Arabia Saudita en 2024, la escudería tonalteca busca consagrarse con el campeonato mundial en 2025.

