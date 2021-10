La Fórmula 1 llegará por primera vez a Arabia Saudita el 5 de diciembre de este año. Si bien, la pista aún no está terminada en su totalidad y la organización parece estar un poco retrasada en algunos temas, pero hace unos días se volvió tema de conversación por su polémico código de vestimenta para el evento.

Este código fue filtrado por una persona anónima, quienes recibieron un extenso instructivo con cosas permitidas y prohibidas en Arabia Saudita, preparándolos para su llega a principios de diciembre.

Este documento fue enviado a periodistas acreditados y miembros de los equipos. Uno de los apartados principales era el código de vestimenta permitido, en donde se pueden notar restricciones fuera de lo común. Para los hombres, la Fórmula 1 ha prohibido por completo las camisetas de tirantes, shorts o pantalones de mezclilla rotos. De igual manera, está estrictamente prohibido quitarse la camiseta en zonas públicas.

En el caso de las mujeres, la F1 en Arabia Saudita no permitirá el uso de faldas, shorts o cualquier tipo de vestido. Los escotes quedan igualmente prohibidos sin importar el estilo y, como era de esperarse, los bikinis tampoco pueden ser usados por las mujeres asistentes al evento.

Dentro de lo permitido para las mujeres se encuentran los vestidos que cubran la mayor parte de las piernas, así como blusas, playeras o camisas de manga larga y zapatos cerrados. Cabe mencionar que este reglamento de vestimenta es para todo el mundo. Por lo tanto, los pilotos, mecánicos y personas involucradas en los equipos deberán de seguirlo al pie de la letra para no enfrentar una multa económica.

La polémica del código fue tanta que la persona que filtró los documentos bajó la publicación. Al momento, no hay una declaración oficial por parte de la F1 o los organizadores sobre dicho código. No obstante, pilotos como Lewis Hamilton se proclamaron a favor de la libertad en la forma de vestir. De igual forma, se rumora que las parejas y familiares de los pilotos no podrán asistir al evento por restricciones del gobierno del lugar.

AA