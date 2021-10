Explota ante el grito homófobo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, arremetió en contra del grito homofóbico que emiten los aficionados hacia los porteros, sobre todo la afición mexicana, tanto en partidos en Estados Unidos, como en México en las eliminatorias mundialistas, señalando que es una costumbre idiota e intolerable.

Advirtió que las multas seguirán para la Federación Mexicana de Futbol, hasta que se logre erradicar completamente el insulto al portero cuando despeja y en caso contrario, si no desaparece completamente, esa gente deberá quedar fuera de toda posibilidad de ingresar a los estadios de futbol.

“Sé que la Federación Mexicana de Futbol, con su presidente (Yon de Luisa) y los equipos, trabajan en erradicar estas costumbres idiotas y discriminatorias en los estadios.

“Al futbol es ir, enfadarnos, celebrar, pero no tenemos que insultar. Esto no está bien. Todos los que no quieren ver, todos los que quieran vivir en la época de las piedras, que se queden afuera de los estadios”, dijo Infantino.

El italiano también mencionó que en gran parte, se debe a la falta de educación que se recibe desde casa.

“Cuando hay temas como éste, es el Comité de Disciplina, y si es necesario, el Comité de Apelaciones, los que se ocupan de los casos. Como presidente de la FIFA no puedo interferir o comentar casos completos, pero repito, es intolerable aceptar gritos racistas... ¿Qué educación queremos a nuestras familias en los estadios? No es aceptable, tenemos que trabajar mucho en la educación con FIFA”.

MQ