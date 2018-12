Estoy en el mejor club del mundo, no necesito cambiar: Messi

El astro del Barcelona Lionel Messi descartó dejar la Liga española para buscar nuevos retos, como sugirió hace meses Cristiano Ronaldo.

“Yo no necesito ningún cambio porque mis retos se renuevan año tras año y no necesito cambiar de equipo ni de Liga para fijarme otros objetivos. Estoy en mi casa, en el mejor club del mundo y no tengo ninguna necesidad de cambiar”, dijo el argentino al diario Marca.

Cristiano dejó el Real Madrid el pasado mes de julio para llegar a la Juventus, con la cual domina la Serie A y apunta a ganar la Champions League.

En lo que se refiere a reconocimientos individuales, Messi negó sentir decepción por no haber recibido el Balón de Oro.

“Siendo sincero no le doy más importancia aunque sea un premio muy relevante”, explicó. "No tenía la posibilidad de ganarlo. Escuchaba los nombres que se decían y sabía que no iba a estar ahí así que no me puse a esperar si sería tercero, cuarto o quinto. No me sorprendió porque no esperaba nada”.

