Esteban Gutiérrez descarta su retiro

En las últimas semanas se manejó información sobre que el piloto regiomontano Esteban Gutiérrez dejaría las pistas, al ya no ser confirmado por la escudería Mercedes para la temporada 2021, sin embargo, él mismo aclaró esa información.

“En principio me gustaría aclarar que no he tomado la decisión de retirarme de las carreras, definitivamente mi enfoque no ha sido regresar en el corto plazo. Decidí darme un tiempo fuera de las pistas, enfocándome en otros proyectos y ahorita no es mi prioridad”. Así lo expresó en una entrevista otorgada a Racers de MVStv.

El piloto regiomontano se mantendrá con su labor en el equipo campeón de la máxima categoría, Mercedes AMG Petronas, como embajador de la marca, así como en tareas relacionadas al desarrollo de competencias virtuales que actualmente son muy relevantes para el desarrollo global del equipo.

Hace unos meses el nombre del piloto mexicano estuvo en los medios especializados de Fórmula Uno, al colocarlo como el candidato para suplir al entonces positivo de COVID-19, Lewis Hamilton, durante el Gran Premio de Sakhir 2020, sin embargo, George Russell fue el que finalmente manejó el auto del siete veces campeón y Esteban explicó si le dolió esa decisión.

“En realidad no me dolió, la oportunidad de ser piloto reserva llegó como sorpresa, no era algo que estaba buscando. Muchos dicen que no tengo la súper licencia y es verdad, pero si fuera necesario es algo que se puede sacar en un corto tiempo”.

Por último, el piloto de 29 años informó que trabaja en un proyecto para los aficionados mexicanos al deporte motor. “Estoy muy emocionado, pronto vamos a lanzar una nueva plataforma para la comunidad del automovilismo en México”.

JL