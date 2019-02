Esteban Gutiérrez confía en resurgir en la F1

El mexicano Esteban Gutiérrez confesó que fue un duro golpe el hecho de dejar la Fórmula 1 hace unos años, pero ahora como piloto oficial de desarrollo del equipo Mercedes confía en resurgir y pronto tener un lugar de nueva cuenta en la parrilla de salida.

"Estoy cerca (de la Fórmula 1) y con el objetivo de regresar en un asiento oficial. Fue un duro golpe (dejar de correr)", agregó.

Asimismo, agradeció a todas las personas que han seguido su carrera y mencionó que ha estado trabajando para regresar a la competencia.

Subrayó que "por ninguna manera me voy a dar por vencido, sé que han sido dos años en los que he estado alejado del público, pero he estado muy enfocado en trabajar, en mi preparación, y más que nada la posición que tengo hoy en día ha sido por mérito propio y he recibido un gran apoyo. Que sepan que tengo como objetivo regresar a la competencia lo más pronto".

Si bien, dijo, un retorno a la máxima categoría del deporte motor puede resultar complicado en las "flechas plateadas", podría abrirse un espacio con otro equipo gracias a la colaboración de Mercedes con diversas escuderías.

"Sabemos que hay equipos que comparten motores con Mercedes, así como tuve platicas el año pasado con Williams, fue difícil rechazar la oferta que me hizo Mercedes para mantenerme con ellos en esta temporada y no tengo duda que abra muchas posibilidades y existe la ventana de trabajar con aquellos equipos", comentó.

Su anuncio oficial como piloto de desarrollo de Mercedes se debe al trabajo positivo del año pasado, "ha sido un orgullo ser parte de Mercedes, pero principalmente recibir el reconocimiento de parte del equipo de que el trabajo que estoy brindando tiene valor agregado y esta es la muestra de que es así".

"Me siento agradecido con ello y no hay mayor satisfacción que mi contribución está siendo benéfica para todo el equipo" en busca de otro campeonato de la Fórmula 1, ya sea con el piloto Lewis Hamilton o el finlandés Valtteri Bottas.

Explicó también que su vínculo con el equipo alemán es a futuro, aunque no detalló exactamente un tiempo, pero mientras sea parte de esta escudería su tarea será absorber todo el conocimiento.

"Es a futuro la contribución o colaboración que tengo con Mercedes inicio el año pasado y es una continuidad que ha ido creciendo y hoy en día me hago el piloto oficial de desarrollo de Mercedes y eso me da la oportunidad de estar muy de cerca del equipo de la Formula 1".

Con la playera bien puesta de Mercedes, el piloto regiomontano recalcó que en la Temporada 2019 serán el rival a vencer y espera que se aprecie una campaña competitiva, que al final es lo que gusta en el equipo de las "flechas plateadas".

"Ojalá que el coche que tenemos sea tan competitivo para esta temporada, porque definitivamente los demás equipos están muy ansiosos de dar la pelea y eso dará un sabor especial a la Fórmula 1 en esta temporada".

"Claro, definitivamente (somos el rival a vencer). Todos nos tienen en la mira sin duda Ferrari, Red Bull, Renault, que también se está poniendo las pilas, ojalá sea competitivo. Lo que nos apasiona es la competencia, que estén cercanos que sea un reto y que ojalá así sea. Estamos preparados como equipo para lo que venga".

Esteban Gutiérrez ya cuenta con experiencia como piloto de Fórmula 1, luego que afrontó las Temporadas 2013 y 2014 con la escudería Sauber y en 2016 lo hizo con Haas.

