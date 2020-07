Estamos de menos a más: Dieter Villalpando

El Guadalajara llegará muy bien al arranque del torneo Guard1anes 2020, porque futbolísticamente están en el proceso adecuado, mostrarán mejoría cotejo tras cotejo y el cuerpo técnico lleva muy bien las cargas de trabajo, para evitar lesiones debido a tanto tiempo que estuvieron fuera de la cancha.

“En los entrenamientos poco a poco nos vamos sintiendo mejor, obviamente tras tres meses, es difícil jugar como terminamos. Agarremos buen nivel. No podemos ir de cero a 100, iniciamos trabajando fuerte porque se nos hizo eterno, tras tanto tiempo y comenzaron a presentarse dolores en algunos jugadores. Por eso vamos de menos a más y por eso, los tiempos (en la Copa por México) jugamos 45 minutos, ya que algunos jugadores, yo me he sentido cansado”.

Continuamos con el trabajo en Verde Valle, los �� puestos en Mazatlán para disputar la jornada 3 de la #CopaPorMéxico. ���� ����#VolverteAVer pic.twitter.com/pyM1h0tlz6 — CHIVAS (@Chivas) July 10, 2020

Precisó Villalpando que sí les costó trabajo irse metiendo al ritmo futbolístico, incluso arrancaron intensos pero tras recibir recomendación de ir poco a poco, así lo han ido trabajando con cierto aumento encuentro tras encuentro.

“Nosotros trabajamos más de 100 días por una plataforma, estamos bien físicamente no es lo mismo entrenar en casa que en un campo donde hay competición. Estamos de menos a más. Me quedo en estos dos encuentros con el rendimiento físico en estos dos encuentros, porque nos mandaron una tabla donde de acuerdo a unas tablas que nos enviaron, el rendimiento es más alto en lo físico, según los balances, lo futbolístico lo vamos a ir adquiriendo poco a poco”.

Defensivamente aseguró están bien, recuperando lo hecho el torneo pasado y obviamente trabajando en otros aspectos, que el anterior campeonato les costó.

“En lo personal cada quien trabajo a su manera, yo intenté trabajar lo más posible, me cuide en alimentación, descansé y vamos de menos a más. Lo indispensable que quiere el técnico, es que se juegue bien. La defensa se vio el torneo pasado muy sólida y estamos trabajando en eso, pero estamos trabajando en posesión de balón y llegada al arco”.

