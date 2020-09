Estamos bajos a nivel individual: Antonio Mohamed

No cayó nada bien el empate 1-1 ante los rojinegros del Atlas y el director técnico de Rayados, Antonio Mohamed reconoció que su equipo se encuentra muy por debajo del nivel individual que se espera de uno de los planteles más ricos e imponentes de la Liga MX.

"Hoy estamos a nivel individual muy bajo y eso repercute en lo colectivo. Hoy el equipo no está fino, la energía no está positiva porque erramos pases, no ganamos duelos individuales y eso es lo que debemos mejorar", dijo el "Turco".

El timonel argentino aceptó que hay jugadores que no están a la altura de lo que se pretende, y los culpa de la falta de resultados constantes y según dio a entender, vendrán movimientos para encontrar un mejor funcionamiento.

"Hay jugadores que no están a la altura. Uno siempre confía en ciertos jugadores y el equipo lo resiente. Vamos a buscar quien está mejor y los que puedan hacer lo que uno pretende, ser un equipo intenso", apuntó.

