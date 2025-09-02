Esta es la fecha límite de Guillermo Ochoa para encontrar equipo

Hasta este 2 de septiembre, Guillermo Ochoa continúa sin equipo. Luego del cierre del mercado de fichajes en Europa parece que su participación en el próximo Mundial del 2026 se encuentra ligeramente comprometida. El arquero mexicano necesita firmar con algún equipo para continuar en el radar de Javier Aguirre para luchar por participar en lo que sería su histórico sexto mundial.

Luego de no poder arreglarse con el Burgos Club de Futbol de la Segunda División de España pese a que ya existía un acuerdo de palabra entre jugador y club, Ochoa permanece como agente libre. A sus 40 años de edad, el arquero mexicano cuenta con una última jugada. Al ser agente libre, la fecha límite de Guillermo Ochoa para encontrar equipo es hasta el 12 de septiembre, a pesar de que el mercado en Europa y en otras regiones se encuentre cerrado.

Ochoa buscaría seguir en Europa por lo que cualquier equipo de aquel continente con plazas libres puede ficharlo. La gran ventaja de su situación es que cuenta con pasaporte español, por lo que no ocuparía plaza de extracomunitario.

Pese a que aún hay tiempo, Ochoa buscaría fichar lo más pronto posible con un club. Pues el histórico portero no ha jugado un solo partido desde el 17 de mayo del 2025, luego de haberse desvinculado del AVS de Portugal.

En la fecha FIFA de septiembre, Ochoa no fue convocado por Aguirre y su lugar fue ocupado por Carlos Moreno del Pachuca. El Entrenador mexicano ha declarado que no convocará a jugadores que no tengan actividad en sus equipos.

Habrá que esperar a estos últimos días para saber si Guillermo Ochoa logra encontrar un equipo para ponerse a tope rumbo a la Copa del Mundo del próximo año.

