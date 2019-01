Es momento de que América pierda: Vigón

Desde la Jornada 6 del torneo pasado, cuando cayeron ante el León por 2-0, las Águilas del América no conocen la derrota; es decir, tienen 17 partidos invictos, recalando en el título de dicho certamen.

Ante esto, el capitán de los rojinegros del Atlas, Juan Pablo Vigón, dijo que es momento de que el equipo de Coapa pierda en el cotejo de esta noche en el Estadio Jalisco.

“Es bonita oportunidad, por tantos partidos sin perder, ya se acerca el que tienen que perder. Es la oportunidad para pegarle al campeón y demostrar de lo que estamos hechos”, comentó el canterano rojinegro.

Lo cierto, es que para los Zorros, enfrentar al actual monarca del futbol mexicano será difícil, pero a la vez un parámetro para ver si es que los dos partidos que ganaron en el arranque del Clausura 2019, tanto en Liga, como en Copa MX reflejaron el cambio de chip en el equipo.

“Difícil, va a ser un parámetro importante para nosotros para ver de lo que estamos hechos, hemos trabajado bien, el grupo está compacto, será un buen parámetro y trabajamos para ganar y vamos por un buen resultado”, siguió.

Por otro lado, el arquero rojinegro, José Hernández, aceptó que la peligrosidad del América no radica en lo que haga un solo jugador, esto al referirse a Diego Lainez, quien no estará en el partido de esta noche, ya que fue vendido al Betis de la Liga de España.

“El América es más que un solo jugador, sabemos el plantel que tiene, la calidad de sus jugadores, esté Diego o no, América va a apostar por lo mismo. Es una oportunidad la que tenemos para demostrar lo capacitados que estamos para formar parte del plantel titular del equipo, pero hay que prepararse día a día”, dijo el novel guardameta, quien hoy estará custodiando la portería de los rojinegros.

Facundo Barceló aún no es elegible

El nuevo delantero del Atlas, Facundo Barceló, continúa con sus entrenamientos al parejo de sus compañeros en La Madriguera. Sin embargo no es elegible para el técnico Ángel Guillermo Hoyos, esto debido a que no ha llegado su pase internacional a las oficinas atlistas, por tal motivo no ha podido ser registrado ante la Liga MX.

Sin embargo, en su accionar dentro de la práctica, se le nota en buen estado físico, aunque no podrá jugar ante las Águilas esta noche.