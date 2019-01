Vigón seguirá como capitán de Atlas pese a críticas

El canterano rojinegro, Juan Pablo Vigón seguirá siendo el capitán del Atlas, a pesar de las críticas que se ha llevado por parte de un sector de la afición, a quien no le ha gustado del todo la designación del “7” para portar el brazalete desde el torneo pasado, y ante esto, el propio jugador le respondió a la fanaticada diciendo que siempre trabajará para mejorar.

“Yo siempre trabajo para el equipo, para dar el máximo y lo que opine la gente siempre es importante para nosotros, pero nosotros trabajamos y damos el cien por ciento para que estén contentos y creo que la gente siempre va a hablar, bien o mal lo harán y nosotros debemos trabajar al máximo”, dijo Vigón Cham.

“He madurado bastante, me siento muy bien, me falta muchísimo, pero trabajo para alcanzar la mejor versión de mí".

Según el mediocampista del Atlas, éste es el mejor momento de su carrera, ya que en torneos pasados estuvo incluso en la Liga de Ascenso en Tapachula, Club San Luis y otros conjuntos de Primera División. Además se ha sobrepuesto a críticas y abucheos por parte de La Fiel.

“He madurado bastante, me siento muy bien, me falta muchísimo pero trabajo para alcanzar la mejor versión de mí, trabajo mentalmente, sé que puedo aportar mucho más, estoy trabajando para eso, no hemos ganado nada, en lo individual y colectivo queremos hacer grandes cosas por esta institución”, comentó el líder del conjunto rojinegro.

