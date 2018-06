Erik “Terrible” Morales entra al Salón de la Fama del box

El boxeador mexicano Erik "Terrible" Morales agradeció a su familia, entrenadores y a su equipo de trabajo por haberlo impulsado a lo largo de su carrera, esto en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Boxeo Internacional, ubicado en Canastota, Nueva York.

En un comunicado, el expeleador indicó que este fin de semana incluyó un desfile, la develación del puño que será exhibido de manera permanente en el museo del Salón de la Fama, una cena de gala, además de una reunión con aficionados.

También participó en una sesión de autógrafos, en donde, como en los viejos tiempos, fue presentado como de la Zona Norte, de Tijuana, durante la ceremonia en la que se destacó su trabajo como boxeador campeón del mundo en cuatro divisiones distintas.

Precisó que "nunca olvidaré que mi primera pelea de amateur la perdí porque sangré de la nariz; en un rincón lloré, pero salí adelante".

"Quiero agradecer a mi padre. Fue él quien me motivó a ser peleador, fue mi entrenador, pero fue mi madre quien decidió si peleaba o no; ella fue la que realmente me dio la oportunidad", explicó durante su intervención en la ceremonia de inducción.

También agradeció a todo su equipo que le ayudó a ser quien fue en el ámbito boxístico, "a Fernando Beltrán como mi representante, Top Rank por promoverme y haberme apoyado a ganar tres campeonatos en tres distintas divisiones y a Golden Boy por la oportunidad de ir por un cuarto campeonato tan deseado y al CMB".

Destacó el apoyo de su familia durante su paso por el boxeo, "a mi familia y a mi esposa Andrea, que siempre ha estado en todos los momentos importantes".

Morales Elvira confesó que siempre soñó con ser alguien grande, con ser un buen peleador y ser campeón del mundo alguna vez, lo cual consiguió al paso del tiempo.

El actual candidato a diputado federal por el Distrito 7 de Baja California por la Coalición Juntos Haremos Historia, dijo que "hoy que trabajamos en esta nueva arena, la arena política, el objetivo es apoyar a los jóvenes que no tienen oportunidades, que tengan la certeza que se las daremos".

"El Terrible" se convirtió en el primer mexicano en ganar cuatro campeonatos del mundo en distinta división cuando superó a Daniel Zaragoza en peso supergallo, Guty Espadas Jr. en peso pluma, Jesús "matador" Chávez, en peso superpluma y Pablo César Cano en peso superligero.

