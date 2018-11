Enrique Ponce, feliz de volver a Guadalajara

Tuvieron que pasar 16 años para que el maestro español Enrique Ponce regresara al ruedo de la plaza de Toros Nuevo Progreso. Lejano luce aquel 2002 cuando el matador se presentó por última vez en el coso tapatío y, ahora se dice feliz de regresar y torear ante uno de los públicos más exigentes del país.

“Estoy encantado y feliz de volver a Guadalajara”, dijo de entrada el máximo exponente del toreo mundial.

Tras 16 años, a Ponce le han pasado por la mente “muchos deseos de volver, ya que por unas cosas y por otras no se dio antes la verdad, pero mis deseos han sido siempre volver y siempre he tenido en mente a esta afición, porque es una de las mejores del mundo, no cabe duda. Pero esto es así, a veces por unas cosas y por otras no se tercia y va pasando el tiempo y no venía, pero aquí estamos ya”, dijo el matador ibérico en evento realizado por la empresa de la plaza de Toros Nuevo Progreso en un reconocido hotel de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Sobre su estancia en la Perla Tapatía, en específico en la Nuevo Progreso, el maestro Enrique Ponce dijo tener buenos recuerdos, sobre todo de la afición, que por cierto se espera que haga una buena entrada este domingo por la tarde.

“Recuerdos muy bonitos, porque la verdad guardo muchas cosas gratas, aunque hace tiempo ya que no he venido, pero guardo un recuerdo sobre todo de una afición extraordinaria, una afición con un paladar extraordinario para saborear el buen toreo, es algo que me cautivó cuando vine por primer vez y la verdad es una afición que estoy deseando volver a sentir en mi alma y poder entregar lo mejor de mí”, culminó Enrique Ponce.