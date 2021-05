En Tepatitlán, confían en la remontada para el Campeón de Campeones

El director técnico de los Alteños de Tepatitlán, Francisco Ramírez, lamentó que su equipo no fuera lo suficientemente inteligente y que no estuvieran tranquilos en el partido de Ida de la serie para obtener el título de Campeón de Campeones de la Liga de Expansión y es que la derrota a manos de la Jaiba Brava por 2-0 estuvo manchada por una relajación importante a causa de los festejos por el título obtenido hace unos días ante Morelia.

El partido, que es el sábado a las 17:00 horas en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez, es una oportunidad inmejorable para trascender y es por eso que el profesor Ramírez se envalentonó al declarar que “le vamos a dar la vuelta”.

“Veníamos de un objetivo importante que era ser campeones de Liga, por supuesto hubo un relax momentáneo, pero no es excusa, en casa le vamos a dar la vuelta, le vamos a meter con todo, hoy no se pudo jugar por el clima, la cancha, se complicó mucho y fueron dos minutos de distracción y esa fue la diferencia, pero vamos a salir a matarnos, no tengo duda de eso. El equipo se va a morir en la cancha, totalmente”, indicó el técnico de los Alteños.

El timonel de Tepatitlán FC espera ya poder contar con jugadores como Edson Rivera y Luis Márquez, quienes no pudieron estar presentes en el partido de Ida en Tamaulipas, a causa de una infección estomacal y problemas de pubalgia, respectivamente. Aunque Márquez sí pudo jugar por espacio de media hora en dicho compromiso.

“Vamos a tener el apoyo de la afición, ese es un plus para los jugadores. El equipo está consiente que dejó de hacer algunas cosas en el tema de concentración, pero están prendidos, estamos esperando la vuelta con ansia y vamos a ir para adelante con todo, buscar el gol rápido para acercarnos y no queremos perder el orden, pero esperemos que Edson Rivera que tuvo infección y Márquez con sus problemas y que todavía no lo dejan, ya puedan estar para tirarlos a la cancha”, apuntó.

AJ