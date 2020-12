En Pumas no le temen al Cruz Azul, asegura Vigón

Juan Pablo Vigón encendió la mecha. El volante de los Pumas dice que aunque todos piensen que Cruz Azul es el favorito indiscutido, han estudiado muy bien a los cementeros, saben cuáles son sus debilidades y pondrán ese plan en marcha mañana, cuando se dé el juego de Ida de las Semifinales del Guard1anes 2020, a celebrarse en la cancha del Estadio Azteca.

"Sabemos como juega Cruz Azul, los hemos analizado muy a fondo, y bueno, ahora todo lo debemos de llevar a la práctica", dijo uno de los capitanes del cuadro auriazul. En la temporada regular, Pumas le dio la vuelta a los cementeros en los últimos minutos del partido, por lo que quieren repetir la dosis.

"Fue un juego muy complicado, pero nunca nos rendimos y al final salimos con el triunfo, el cual fue muy importante para estar colocados en el segundo lugar de la tabla. Queremos seguir así, buscamos repetirlo".

Pumas pasó a las Semifinales al ganarle en el global 1-0 a Pachuca, en una serie en donde los Tuzos fueron los que dominaron más, hasta un penalti fallaron y ante esta situación Vigón espera que sea suerte, "pero de campeón. No quiero hablar de más, no quiero salarnos. Somos profesionales de 24 horas los siete días de la semana, lo estamos haciendo bien y queremos basar nuestro éxito en eso, no en la suerte".

El mediocampista no renegó porque el horario del juego de Vuelta haya cambiado a las 18:30 horas, en lugar de las 12:00, como están acostumbrados los felinos. "Si queremos llegar a la Final debemos de jugar a la hora que sea y contra cualquier rival", sentenció.

