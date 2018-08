En Leones Negros reconocen baja de nivel

Consciente de que no han tenido el mejor arranque en este Apertura 2018, el estratega Jorge "Vikingo" Dávalos se sinceró y reconoció que sus Leones Negros no mantuvieron el nivel que mostraron al cierre del torneo pasado.



A pesar de lo anterior, el estratega del cuadro melenudo se mostró confiado en que pronto podrán retomar su mejor futbol y comenzar a despegar en este nuevo semestre dentro del Ascenso MX.



"No estamos en el nivel en el que terminamos el torneo pasado, eso es definitivo, pero poco a poco vamos retomando el ritmo. Tenemos jugadores jóvenes interesantes y ahorita el equipo siempre juega con jugadores del club, formados en la institución".



"Estamos empezando, la temporada pasada fue muy buena en la que se nos dio la oportunidad de llegar hasta la final. Hemos conseguido muchas cosas dentro del proyecto institucional y es importante para nuestra afición el volver a clasificar y ser contendiente al título", compartió.



Luego de que descansaran la primera jornada por causas del calendario de competencia, Leones cayó en la jornada dos y empató en la tercera fecha del torneo. Sin embargo, Jorge Dávalos destaca los argumentos que ha mostrado su equipo en estos primeros compromisos del Apertura.





"El partido pasado, con un jugador menos que nos expulsaron empezando el segundo tiempo, le empatamos a un gran equipo como es Juárez, ya en la última jugada lo perdimos en un descuido. Era importante sumar ante Potros, lo hicimos y en esta categoría la localía pesa mucho. Todos los equipos se crecen de locales y es muy difícil ganar en esta liga como visitante, el empate para nosotros es bueno", finalizó el timonel universitario.



Tras la derrota con Bravos y el empate con Potros, Leones apenas contabiliza un punto y de momento se encuentra en el puesto 13 de 15, sólo por encima de Celaya y Dorados de Sinaloa, dos equipos acostumbrados al protagonismo dentro de esta división, pero que ahora han comenzado de manera floja.



SABER MÁS

El siguiente compromiso de Leones será el próximo 12 de agosto en el Estadio Jalisco, inmueble en donde recibirán a Cimarrones de Sonora como parte de la jornada cuatro del torneo.



EL DATO

Cimarrones de Sonora, próximo sinodal de Leones, es el sublíder de la competencia con un total de siete puntos.

LS