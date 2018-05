En Europa buscan a Pizarro: Marco Garcés

Aunque su salida de Chivas aún es una incógnita, Rodolfo Pizarro sigue dando de qué hablar y la posibilidad de que parta al futbol europeo sigue latente. Marco Garcés, director deportivo de Grupo Pachuca y uno de los personajes que le abrió las puertas del profesionalismo al futbolista tamaulipeco, señaló que ha recibido llamadas desde el Viejo Continente en las que le han preguntado sobre las características y la posibilidad de que Pizarro deje al futbol mexicano.

Durante su participación en el Congreso de Futbol Internacional Leones Negros, el ex futbolista y directivo del equipo hidalguense, aseguró que ya está acostumbrado a que le pidan referencias de futbolistas mexicanos en distintas ligas europeas, sin importar si son o no futbolistas del Pachuca.

“Tengo la fortuna de contar con muchos amigos allá y los buenos resultados del 'Chícharo' y los buenos resultados de Lozano hacen que allá cada vez estén más interesados. Cada semana en el estadio recibimos visores, pero no sólo para ver jugadores de Pachuca, sino a otros jugadores del mercado local. Sí, me han consultado, Rodolfo Pizarro por su edad y sus características es un jugador que levanta mucho el interés en Europa y por supuesto que me han preguntado por él”.

Aunque no dio a conocer cuáles son los equipos que están interesados en el todavía futbolista del Rebaño, Garcés indicó que existe la posibilidad de que varios mexicanos emigren a las ligas de España y Holanda, mismas que han demostrado mayor interés en el futbolista nacional durante las últimas temporadas.

RR