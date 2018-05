Pulido no sale y Pizarro sigue siendo de Chivas: de Anda

Por más que se especuló y se dijo que Rodolfo Pizarro ya estaba arreglado con Rayados del Monterrey y que Alan Pulido ya tenía casa en la Sultana del Norte o que lo buscaba Cruz Azul, hoy la directiva del Guadalajara, en voz de su director deportivo Francisco Gabriel de Anda, aclaró los rumores y dijo que ambos elementos siguen siendo propiedad de Chivas, esto hasta que llegue una propuesta económica atractiva para la institución y para el jugador.

“Me sorprende porque no hay anda con Pizarro ni con Pulido, cuando no hay nada que decir como director deportivo no tienes que aparecer todos los días, se especuló mucho y es normal en caso de Chivas, muchos rumores, información que se tira por tirar. Pulido no sale, en el caso de Pizarro hay una insistencia de los medios. Si han habido ofertas de Europa sobre todo, de equipos mexicanos también, puedo decir que en este momento Rodolfo Pizarro es jugador de Chivas”, dijo Gabriel de Anda.

El directivo aclaró que ha sostenido charlas con el mediocampista rojiblanco y que lo que quiere es salir a Europa, aunque hoy en día no hay una oferta formal por él sobre la mesa.

“Está claro que quiere ir a Europa, quién no va querer, hoy no hay una oferta oficial que nos podamos sentar y preguntarle al jugador, te interesa, estamos de acuerdo, adelante. No existe esa oferta en ese momento”, siguió.

El directivo aclaró que Rodolfo Cota no seguiría en Chivas, ya que lo que piden por él es una cantidad muy alta; además fue claro al señalar que Matías Almeyda seguirá en la institución y ya trabajan en el armado del plantel para el próximo semestre, en donde habrá Liga, Copa y Mundial de Clubes.

