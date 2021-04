En Chivas sería positivo cerrar con 25 puntos

El torneo no fue lo que se esperaba para Chivas, quedaron lejos de las expectativas que se habían creado como estar punteando el campeonato, ser de las mejores defensas, tener un equilibrio futbolístico, pero cerrar con 25 unidades, dice el pastor Víctor Manuel Vucetich, es bueno.

“Cada encuentro se juega mucho, no nada más contra el equipo de Tigres, hemos tenido una campaña complicada, la cual buscaremos cerrar de una mejor manera y para nosotros, cerrar con 25 puntos sería positivo. Al final el recuento se hace al último y cerrar con 25 unidades creo que es bueno, dentro de lo que es la campaña, por los altibajos que hemos tenido”.

El “Rey Midas” precisó que entrando a la Liguilla por el título todo cambia, porque las posibilidades para ser campeón son casi parejas y cualquier cosa puede pasar, así que en el redil no se sienten más ni menos por el torneo regular que han realizado.

“No sé si sea el caballo negro, pero las condiciones y posibilidades las tenemos todos. No sé por qué tenemos que hacernos más o menos, porque eso nonos lleva a nada. Buscaremos nosotros hacer el pape l que nos corresponde, hacer lo máximo en el terreno de juego y ser un aspirante digno al campeonato”.

Respecto a cómo levantar el nivel individual de algunos elementos en el redil, puntualmente como José Juan Macías, el pastor dijo que andar con la pólvora mojada es parte del proceso natural del delantero y para prueba, dijo está Gignac de Tigres en el actual torneo.

"Los procesos que llevan los futbolistas, porque a través de los años me he dado cuenta de cómo son los procesos, los altibajos Macías y que tienen los delanteros que no anota, son procesos normales y en ese proceso se lleva a Zaldívar, Peralta y solo se logra trabajando, hoy en día vamos recuperando a Oribe, Zalvídar, Macías. El día a día, el trabajo nos puede sacar de esta situación”.

AJ