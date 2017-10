En Chivas no se consideran víctimas

El fracaso que significó no clasificar a la Liguilla tras un torneo malo, mezclado con el gran momento que viven las Águilas del América, en donde cabalgan en caballo de hacienda hacia una calificación y en donde están practicando un futbol vistoso y agresivo, además de tener contundencia frente al marco, no hace que en Chivas se sientas víctimas de cara al Clásico Nacional de este miércoles por la noche.

Así lo dijo el central Oswaldo Alanís, y es que el campeón del futbol mexicano tiene apenas nueve unidades y está en el sitio 16 de la tabla general, por 23 de los de Coapa, hoy sublíderes de la clasificación, es decir, hay 14 puntos de diferencia entre un equipo y otro.

"No, al final no hay víctimas en el futbol, no lo veo así. Es más bien el que llegue en mejor ritmo, el que llegue con más intensidad, con mejor grupo y una mejor preparación va a asacar resultados, no lo veo como víctima, nunca nos hemos sentido y tampoco lo contrario que se pueda ser víctima, el torneo pasado no lo vimos así, inclusive en la Final que no nos hacían favoritos, tampoco éramos víctimas, estamos más bien enfocados en lo que podamos hacer, en que venimos de menos a más y que vamos buscar que sea mucho mejor el funcionamiento", dijo Alanís este lunes.

El también seleccionado nacional recordó que en los Clásicos Nacionales no se juega solo por tres puntos, sino que hay mucho más, orgullo, dignidad, es decir, es un partido diferente a los del resto del torneo.

"Un Clásico, lo sabemos todos, sea la instancia que sea, Liguilla o normal, es un partido diferente, donde se juegan cosas diferentes, entonces hay que enfocarlo así, creo que pensamos en que cada partido hay que ganarlo, pensar que es América, pensar que Chivas tiene", aseguró.

Finalmente, Oswaldo dijo que el hecho de ganarle al América este miércoles por la noche, no significará salvar el semestre, ya que Chivas está para cosas diferentes, más aún si es el actual campeón del futbol mexicano.

"Estamos pensando en que es un gran juego, que es un Clásico, que se juegan a morir, los que hemos estado ahí sabemos la magnitud que es, vamos a darle la importancia que merece, cerrar el torneo bien, todavía hay tiempo, son partidos que hay que jugar", comentó.

Extrañan a Pizarro

En el futbol y en la vida, nadie es indispensable y así lo aseguran en Chivas ante la suspensión de Rodolfo Pizarro, quien vio la tarjeta roja el pasado sábado en el juego que perdieron ante Monarcas Morelia. Oswaldo Alanís espera que el jugador que entre en su lugar, lo haga de la mejor manera, esperando que no se note su ausencia.

"Nadie es indispensable en ningún puesto en Chivas, todos aportan y él lo hace mucho, pero esperemos que el que esté lo haga de buena manera", dijo.