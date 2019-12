En Chivas están listos para la exigencia

El cuerpo técnico del Rebaño pondrá de inicio al jugador que en esta pretemporada demuestre que esté mejor física, mental y futbolísticamente y eso lo sabe Jesús Sánchez, quien tendrá una intensa competencia con José Madueña para adueñarse de la pradera derecha rojiblanca.

“Me he sentido muy bien, he tenido buenas sensaciones, físicamente estoy en condiciones óptimas para poder afrontar el reto que viene como amerita. Desde ahora me veo haciendo un gran torneo, dando lo mejor de mí en la cancha y apoyando a todo el grupo; todos soñamos con levantar el título, pero tenemos que ir paso a paso, empezar bien, meternos a la Liguilla y después pelear por el campeonato”.

Madueña, uno de los nuevos jugadores en el Guadalajara, es uno de los elementos que estará a la caza del “Chapo”, lo cual por obvias razones aumentará el nivel de la zona derecha y a la postre el equipo ganará en lo colectivo por la misma competencia interna.

“La competencia siempre eleva el nivel de un equipo, ahora con las incorporaciones que tuvimos se ha hecho un gran plantel y por eso la exigencia será aún mayor, por eso tenemos que estar a la altura porque nos jugaremos muchas cosas el semestre que viene, por eso tomamos el compromiso como tal y estamos metiéndole duro desde ahora”.

Sánchez está seguro que en el equipo pueden con el paquete de llegar a instancias finales y de avanzar en la Copa MX, pues el cierre que tuvieron en el Apertura 2019 les deja esa impresión.

“El torneo pasado tuvimos un gran cierre futbolístico y eso nos dio un parámetro de lo que podemos llegar a ser. Este equipo siempre está dispuesto, es humilde y trabajador, le gusta esforzarse al máximo y se lo hemos hecho saber a los nuevos compañeros, quienes se han exigido igual, conscientes de la relevancia que tiene esta institución”.