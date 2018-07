En Chivas están ilusionados previo al inicio del Apertura 2018

Por el trabajo realizado bajo las órdenes de José Cardozo en Guadalajara, hay motivación para iniciar con triunfo el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX y lo demostrarán el próximo sábado ante Tijuana, aseguró Ángel Zaldívar.

"Somos conscientes de que se hizo una gran pretemporada, los rivales sirvieron mucho en cada uno de los partidos amistosos para que fuera una buena preparación, por eso estamos muy ilusionados de iniciar el torneo haciendo un buen partido", dijo el jugador.

Conscientes de que será un oponente complicado y en una cancha difícil como es la del estadio Caliente, el delantero aseguró que ya planificaron cómo afrontarán ese duelo "y estamos mentalizados en hacer lo que necesitamos para ganar".

Respecto a su actuación individual y luego de anotar un par de goles en la pretemporada, Zaldívar espera ser fundamental en el ataque de Chivas y contribuir si es elegido entre los titulares de "Pepe" Cardozo.

"Me siento bien físicamente y en cuanto a ritmo de juego, creo que al igual que mis compañeros he trabajado al cien por ciento día a día, la competencia interna ha sido fuerte y todos queremos ganarnos un lugar en el once inicial", consideró.

Finalmente, el atacante comentó que su objetivo principal y de sus compañeros será colaborar para que el Rebaño compita al máximo nivel cada jornada. "Eso es lo que deseamos y estamos seguros de que lo lograremos".

RR