La última... ¿y se van de Chivas?

El Apertura 2018 es un torneo determinante para el Guadalara y muchos de sus jugadores. Este torneo que está a punto de comenzar puede ser el último para algunos elementos que han dado chispazos con la playera rojiblanca, que, de no tener buenas actuaciones en este próximo semestre, tendrían que analizar el rumbo que quieren que tomar en sus carreras.

Estar en un equipo como el Guadalajara en medio de todos los reflectores es un tema difícil de asimilar, porque se llega a caer en el conformismo, en la comodidad, porque con el simple hecho de ser jugadores que sean reconocidos en la calle, éstos llegan a confundirse y su carrera se estanca para ser elementos que comen banca.

En la lista rojiblanca hay varios elementos que necesitan tener un acto de reflexión, autocrítica y preguntarse si están conformes con la carrera que han ido desarrollando, con el fin de proponerse objetivos individuales y de grupo y no ser simplemente relegados a ocupar un puesto de relleno en el primer equipo.

Elementos como Hedgardo Marín, Miguel Basulto y Javier López, están llamados a responder con Chivas en el torneo venidero, afianzarse en el primer equipo y hacer válida su calidad como futbolistas si es que su deseo es seguir vistiendo la playera rojiblanca después de diciembre.

A punto de llegar a la tercera llamada...

Eduardo López

Debut: Clausura 2013

Juegos en 1a: 89

Desde su debut en el primer equipo en el Clausura 2013, López ha quedado como la gran promesa que no ha dado el estirón con el equipo rojiblanco, a pesar de los destellos de calidad que ha tenido en algunos encuentros en la Primera División. “Chofis” tiene lo suficiente hasta para ser un jugador de época, si así se lo propone. Para lograrlo ya no debe ser intermitente, tener actuaciones regulares y que no solamente aparezca por chispazos en los partidos. En los últimos tres años futbolísticos, López ha sido considerado moneda de cambio para traer jugadores que rindan lo que de ellos se espera.

Miguel Basulto

Debut: Clausura 2013

Juegos en 1a: 17

El “Abuelo” Basulto ha recibido oportunidades de mostrarse en la zaga central del Guadalajara, pero le sigue faltando para cumplir con los requisitos de ser titular con el Rebaño al no capitalizar dichas chances de mostrarse desde inicio, de ahí que poco más de cinco años sólo haya visto acción en menos de 20 encuentros en la Primera División. Ahora con la llegada de Mario de Luna, su panorama para tener oportunidades luce más complicado. Si su aspiración es jugar en Copa MX y banca en la Liga, debe explorar la posibilidad de buscar un nuevo equipo el siguiente semestre, pues el repatriado De Luna ha tenido más minutos en la pretemporada.

Hedgardo Marín

Debut: Clausura 2014

Juegos en 1a: 42

Marín Arroyo ha sido candidato para salir del Guadalajara en varias ocasiones, pero ninguna posibilidad estuvo tan latente como la más reciente, de cara al Apertura 2018, luego de no haber visto acción desde la Jornada 6 hasta la Fecha 15 del torneo anterior después de una indisciplina que sancionó el club, a pesar de haber iniciado el certamen como titular. Al igual que Basulto, el central tapatío ha desaprovechado innumerables oportunidades en esa zona de la cancha, al verse en muchas ocasiones superado por las ofensivas rivales. Marín ha sido uno de los regulares en los 11 de Copa, pero necesita de apariciones en Liga para mantenerse como rojiblanco.

Repatriados en la mira

Hay otros casos especiales como los de Mario de Luna y Miguel Ponce, quienes prefirieron salir de Chivas en su momento para buscar ser regulares y lo cumplieron en el Necaxa. Ahora deben luchar a toda costa por ser estelares, pues ocupar un sitio en el banquillo sería un retroceso para sus carreras.

De Luna se fue al Necaxa buscando jugar, logró ser regular y ahora regresa con el Rebaño en un momento de madurez importante para demostrar que puede quedarse con la titularidad en un corto tiempo. Su pelea por el puesto será con Jair Pereira, quien espera que las lesiones lo respeten el próximo semestre.

El “Pocho” Ponce regresó a Chivas con la encomienda de ser titular, pues no es un jugador que guste de ser relevo. En Necaxa encontró la regularidad que buscaba, algo que deja tranquilo al técnico de Chivas, José Saturnino Cardozo, pues por la lateral por izquierda tendrá a dos jugadores que son solución y cuando uno afloje, el otro entre al quite, en ese sector donde Edwin Hernández es el titular.

Consolidados con mercado

Debido a la consolidación financiera que se busca en el club rojiblanco, algunos elementos deben tener claro que si quedan a deber en el Apertura 2018, serán cedidos en venta o préstamo a otros equipos, pero dependerá, primero, si el involucrado no aumenta su nivel, y segundo, si aquél que le estará haciendo competencia logra mejor actuación.

Puntualmente, la directiva sabe que Isaac Brizuela puede dar mucho más de lo mostrado, esperan que con la llegada de un viejo conocido de él en la dirección técnica como lo es Cardozo explote de una vez por todas sus cualidades, porque en caso de no ser así, su valor en el mercado sería una buena entrada de dinero.

Otro es Edwin Hernández, si termina perdiendo la titularidad y Miguel Ponce se afianza, en diciembre estarían también buscándole nuevo equipo a este jugador, quien al igual que gran parte del plantel, dejó mucho qué desear en el último año futbolístico.