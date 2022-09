Empatan hobbies y profesión y ganan en Juegos Mundiales de Policías y Bomberos 2022

Policías y bomberos encontraron la forma de empatar sus hobbies deportivos y su profesión y llevarlo más allá: ir a los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos 2022 realizados en Róterdam, Países Bajos. Pero no solo eso, sino traer varias preseas representando a sus corporaciones, su ciudad y su país.

Eduardo Sánchez y Michelle Rubio, de la Comisaría de Guadalajara, así como Jenny de la Torre Ruelas, Araceli Elizabeth Cruz Mendoza, Agustín Herrera Barrios y Marcos Cobián Beltrán, de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, fueron los competidores este año y quienes ya se preparan para los siguientes.

El equipo de Bomberos Guadalajara regresó con 14 medallas para el Municipio —entre ellas, ocho medallas de oro— en disciplinas como crossfit, ciclismo, carrera vertical, atletismo y Súper Bombero individual y por equipos.

Mientras que los elementos de la Comisaría de la Policía de Guadalajara obtuvieron 14 medallas —entre ellas, cinco medallas de oro— durante su participación en natación durante los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos 2022.

De los elementos de la Comisaría, Eduardo Sánchez obtuvo ocho: dos medallas de oro, cinco medallas de plata, así como una medalla de bronce. Michelle Rubio ganó seis medallas: tres de oro y tres de bronce.

Mientras que de Bomberos, el segundo oficial Agustín Herrera Barrios, fue quien obtuvo mayor número de preseas con cinco medallas de oro y una de plata.

La oficial Segundo, Jenny de la Torre Ruelas, logró cuatro medallas; la oficial bombero Araceli Elizabeth Cruz Mendoza tres de oro y una de bronce; y el oficial bombero Marcos Cobián Beltrán, una medalla de bronce.

Testimonios

Se prepara un año y medio para Juegos Mundiales

Eduardo Sánchez

En 2013, Eduardo fue por primera vez a una competencia mundial en Irlanda. Desde entonces no ha descansado. Juegos europeos, latinoamericanos y mundiales lo han visto acudir y ganar. Pero fueron estos últimos para los que ha tenido que prepararse la mayor cantidad de tiempo.

"Empecé en marzo del año pasado, fue un año y medio de preparación porque es de un nivel muy alto. Lo comprobé porque tengo oponentes muy fuertes. Pero tampoco debemos descuidar nuestro trabajo y, en mi caso, me tengo que dividir en tres: mi trabajo, mis entrenamientos y no descuidar a mi familia", dijo.

Fue justamente su esposa y sus hijos quienes son su mayor apoyo y equipo, pues cada que inicia una preparación, todos cooperan en alimentación, preparación y apoyo moral.

Desde los ocho años, Eduardo practica el deporte y, aunque lo había dejado por cuestiones de trabajo y estudios, una vez que supo que había este tipo de eventos no dudó en retomarlo.

"Para mí es un objetivo personal asistir a estos eventos y una satisfacción muy grande representar a mi corporación y a México. El hecho de subir a un pódium y que nombren a Guadalajara es un orgullo muy grande".

Aunque todos tuvieron experiencias gratificantes en lo individual, también coincidieron en que el apoyo de su familia y su corporación fue fundamental para lograr las preseas.

Entrenaba natación y quiso ser policía

Michelle Rubio

Michelle tiene 43 años, pero desde niña comenzó a nadar y ganar campeonatos. Su hobby y su carrera se empatan tanto que fue cuando caminaba con su entrenador de natación, cuando era niña, que decidió ser policía.

"Un policía nos paró porque se le hizo raro ver a una jovencita con alguien más grande, nos identificamos y en ese momento pensé 'la policía me cuida, que emoción' y desde entonces sentí la vocación de dedicarme a eso".

Estos fueron los primeros mundiales a los que acudió, pero anteriormente participó en los Latinoamericanos de 2017 en Master y Aguas Abiertas.

"Fue un proceso de mucho trabajo, entrenamiento, rehabilitación y preparación en todas las esferas para tener el nivel que se requiere. Pero también una emoción muy grande el ver concluido un sueño, hacer lo que uno sabe y dar lo mejor porque representamos a nuestro país y nuestra corporación. Es un orgullo muy grande", expresó.

Para su preparación, su familia fue primordial tanto en alimentación, descansos, logística: "soy muy afortunada por tener una familia que me apoya muchísimo".

Entrena y gana en cuatro disciplinas

Agustín Herrera Barrios

Hace 20 años que el segundo oficial, Agustín, compite en atletismo, pero con los Bomberos ha acudido a tres mundiales, para lo cual ha necesitado preparación constante y la división de su tiempo para no descuidar a su familia, a su trabajo y a su entrenamiento, pues compite en distintas disciplinas: bicicleta, natación, atletismo y súper bombero.

"Me doy mi tiempo y me levanto muy temprano para ir a entrenar, después hago el resto de mi día, trabajo y después vuelvo a entrenar. No tengo descanso en toda la semana, a veces un día, mi preparación es muy exigente, pero ha valido la pena porque esta vez me traje seis medallas, me fue bastante bien".

Entre tanto entrenamiento y trabajo, Agustín también ha encontrado el espacio para estar con su familia, quienes saben lo que significa y lo apoyan.

"Este logro también es de mi familia".

Por trabajo, entrena todo el tiempo

Jenny de la Torre Ruelas

La segunda oficial ha competido desde 2017 en juegos internacionales. Entró a Bomberos desde hace 22 años: un trabajo que implica tener condición física, pero también se juntaba con sus compañeros para ir correr, ir a maratones y carreras.

"A raíz de ese grupo tuvimos la inquietud de entrar a los juegos porque nos enteramos que existían. Le entramos y fuimos al primero hace cinco años", compartió.

Al ser bombera, todo el año está entrenando, pero toma un periodo más intenso una vez que se revelan las fechas de las competencias.

"Mi trabajo y la disciplina van de la mano. Siempre ha sido tener condición física porque tenemos que cargar un equipo de protección personal y equipo de aire, que juntos pesan 25 kilos. A veces sí se me complica porque por las guardias salgo cansada e ir a entrenar, pero se hace".

Representar a las bomberas de Guadalajara y México fue mucho orgullo para ella, pero también para su hijo, quien es su principal apoyo.

Vence el miedo y gana dos medallas

Araceli Elizabeth Cruz Mendoza

Los Juegos Latinoamericanos de 2017 fueron los primeros en los que compitió Araceli, desde entonces ha competido en cada uno de los eventos que se presentan. En dos meses espera los siguientes Latinoamericanos y el siguiente año los Mundiales.

"Hay mucha competencia, pero logramos traernos dos medallas. El entrenamiento fue intensivo y pesado, pero lo logramos, más gracias al apoyo de mi niño".

Sin embargo, compartió que es complicado dividirse entre el trabajo, el hogar y el entrenamiento.

"A veces es llegar a casa y dejar cosas de la casa por ir al entrenamiento porque son los días de descanso, pero si se tienen las ganas, se puede lograr. Iba con la mentalidad de ganar algún lugar, pero también sabiendo que hay muchos atletas con mucho rendimiento. También iba con miedo y zozobra, pero cuando lo logré dije ‘qué padre que el entrenamiento, el esfuerzo tanto de mis hijos como el mío dio resultados buenos’", añadió.

Deporte y bomberos: actividades que lo llevaron a ganar

Marcos Cobián Beltrán

Hace seis años y medio, Marcos decidió entrar a Bomberos de Guadalajara por el ejemplo de su hermano, quien ya estaba ahí.

"Me gustan los servicios, la operatividad y el área donde estoy porque no siempre es lo mismo, pero si siempre ayudas a la gente y te ven bien".

Pero antes de ingresar ya le gustaba hacer deporte, más el crossfit, lo cual le ayudó para competir en las categorías súper bombero y carrera vertical.

"Mis entrenamientos son en mis días de descanso, además me gusta porque me desestreso, me saca de la realidad y me hace sentir bien", dijo.

Además, para lograrlo, hace parte de su trabajo el entrenamiento. Mientras que su familia, aunque a veces es difícil no tener mucho tiempo, lo apoyan porque saben que tiene una meta.

"Para mí el deporte es una forma de despejarte, mantenerte activo y atraer personas buenas a tu vida. Cuando ciertas personas se te acercan para el deporte, bienvenida sea. Estar en el deporte y en bomberos es un plus porque muchos te reconocen en la calle o redes sociales", añadió.

