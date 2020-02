Emiliano Gamero se presenta en la plaza Nuevo Progreso

El rejoneador mexicano Emiliano Gamero está viviendo un momento especial, pues mañana tendrá su primera presentación ante un público tan exigente como el de la plaza de toros Nuevo Progreso.

Ya en Guadalajara el amante de la charrería y la tauromaquia se dijo fascinado por darlo todo en el coso tapatío, para de esta forma sellar una tarde inolvidable.

“Es una plaza muy importante (la Nuevo Progreso) y es mi presentación en Guadalajara. Como rejoneador mexicano y como ser humano para mí es importantísimo. Es un escalón más en mi carrera, un sueño que voy a cumplir.

“Estoy fascinado, con la emoción a tope. Sé que es un compromiso que me hace darlo todo aún más, creo que será una tarde inolvidable”, compartió.

Para su primera vez en la capital de Jalisco, Gamero se mostró optimista por compartir cartel con José Mauricio y Gerardo Rivera, pues aseguró que espera que todos puedan salir por la puerta grande.

Respecto a los astados que lidiará, el rejoneador reconoció que confía plenamente en que lo ayuden a poder lucirse ante la afición tapatía.

“Ojalá que los toros, que los acabo de conocer y me encantaron, me den lo que me puedan dar para poder hacer magia, para poder sentir que es lo más importante. Me encantaron los dos toros, son dos toros hechos y derechos y estoy seguro que vamos a triunfar, vamos por todas en este cartel que es muy bonito y rematado con José Mauricio y Gerardo Rivera, que son dos toreros que vienen bien, y qué mejor. Yo hablo por mí, pero espero que todos salgamos por la puerta grande”, finalizó.

Para el cartel de mañana, Gamero se presentará lidiando dos de Guanamé. Por su parte, a pie, José Mauricio y Gerardo Rivera se enfrentarán a cuatro toros de La Estancia.